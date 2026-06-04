España busca más de 4.700 conductores con urgencia: da trabajo y canjearán licencias de conducir a extranjeros para la oferta

Las empresas de autobuses en España han encontrado en los conductores peruanos una solución clave para evitar que parte de su flota permanezca inactiva por la escasez de chóferes, especialmente en momentos de alta demanda. El sector asegura que se trata de empleos estables y con salarios por encima de la media de los servicios, pero advierte que la falta de personal puede afectar la capacidad de las empresas para mantener determinadas rutas.

La escasez de conductores no es exclusiva de España. Un informe citado por CONFEBUS señala que Europa registró más de 105.000 vacantes de conductores de autobús y autocar, situando a España entre los países más afectados por la falta de profesionales. La escasez de conductores profesionales ha alcanzado tal nivel que, el Ministerio de Transportes puso en marcha el Plan Reconduce, una iniciativa que ofrece ayudas directas de hasta 3.000 euros a quienes se inscriban en una autoescuela para obtener los permisos de conducción de camiones (C) y autobuses (D).

Conductor de autobuses (1)

España busca nuevos conductores para mantener el transporte de pasajeros

En su mayoría, estos conductores proceden de Marruecos o de América Latina especialmente de naciones como Ecuador, Perú o Colombia con los que hay flujos migratorios tradicionales y proximidad cultural o lingüística. Son, proporcionalmente, muchos menos que en otros países de la Unión Europea.

La falta de relevo generacional se ha convertido en uno de los principales desafíos para el transporte de viajeros. Entre las razones aparecen el elevado coste de la formación necesaria para acceder a la profesión, la dificultad para atraer a jóvenes y las exigencias propias de un trabajo que requiere una alta responsabilidad. Según CONFEBUS, obtener el permiso profesional y la capacitación obligatoria puede costar entre 3.000 y 4.000 euros.

Ante este escenario, empresas y organizaciones del sector reclaman medidas que faciliten la incorporación de nuevos profesionales. Entre las propuestas figuran ayudas económicas para obtener el permiso de conducción de autobús y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), además de programas destinados a atraer a jóvenes y mujeres a la profesión.

Una buena noticia para los que desean emigrar es que España permite el canje de licencias extranjeras para categorías profesionales, incluyendo las de autobús (categorías D, D1, DE, etc.), siempre que el país de origen tenga un convenio de canje con España y se cumplan los requisitos establecidos. La propia DGT contempla expresamente los "canjes de permisos extranjeros para conductores profesionales".