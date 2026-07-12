Con o sin experiencia: la famosa empresa que busca empleados en Mendoza

En épocas en las que muchas personas se encuentran buscando un segundo empleo, cambiar de trabajo o simplemente poder trabajar, toda oferta de empleo es atractiva y más cuando se trata de empresas muy conocidas.
En esta oportunidad, la compañía que está buscando empleados es la cadena de comidas rápidas Kingo, que posee varias sucursales en Mendoza y que se ha encargado de realizar una convocatoria de empleo para ser parte de la empresa.
Kingo busca sumar personal para su empresa: de qué se trata el empleo
Según la convocatoria hecha a través de las redes sociales, Kingo busca un cajero para su sucursal principal, ubicada en la esquina de Rivadavia y Patricias Mendocinas de la ciudad de Mendoza.
Entre los requisitos que se piden para aprovechar esta oportunidad de empleo, se encuentra uno que posibilita que todos los aspirantes puedan obtener el trabajo y es que no se requiere de experiencia. Estos son todos los ítems que solicita Kingo en los interesados en tomar el trabajo:
- Disponibilidad para trabajar full time.
- Disponibilidad para cumplir horarios rotativos.
- Experiencia previa (no excluyente).
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Responsabilidad.
Aquellas personas que estén interesadas en postular para este trabajo, deben enviar su currículum al correo electrónico [email protected] o presentarlo de manera presencial en la sucursal de Kingo ubicada en Patricias Mendocinas y Rivadavia de la ciudad de Mendoza.
Cuánto cobra un empleado de locales de comidas rápidas
Según la última paritaria firmada entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros con la cámara empresaria del sector, los sueldos básicos, sin adicionales, ni descuentos, de los empleados de locales de comidas rápidas en julio 2026 son los siguientes:
- Empleado Principiante: $ 1.108.417
- Empleado A: $ 1.175.318
- Empleado B: $ 1.223.928
- Líder A: $ 1.394.271
- Líder B: $ 1.619.864
- Cajero: $ 1.294.387
- Encargado: $ 1.661.538
- Cocinero: $ 1.863.345
- Peón Limpieza: $ 1.163.517