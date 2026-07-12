Con o sin experiencia: la famosa empresa que busca empleados en Mendoza

Entre los requisitos que se piden para aprovechar esta oportunidad de empleo, se encuentra uno que posibilita que todos los aspirantes puedan obtener el trabajo y es que no se requiere de experiencia. Estos son todos los ítems que solicita Kingo en los interesados en tomar el trabajo:

Disponibilidad para trabajar full time.

Disponibilidad para cumplir horarios rotativos.

Experiencia previa (no excluyente).

Capacidad para trabajar en equipo.

Responsabilidad.

Aquellas personas que estén interesadas en postular para este trabajo, deben enviar su currículum al correo electrónico [email protected] o presentarlo de manera presencial en la sucursal de Kingo ubicada en Patricias Mendocinas y Rivadavia de la ciudad de Mendoza.

Cuánto cobra un empleado de locales de comidas rápidas

Según la última paritaria firmada entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros con la cámara empresaria del sector, los sueldos básicos, sin adicionales, ni descuentos, de los empleados de locales de comidas rápidas en julio 2026 son los siguientes: