5 frutas que nunca se deben guardar en la heladera

El frío puede alterar las características generales de las frutas, acelerar su maduración y, en algunos casos, fomentar la putrefacción del alimento. Hoy te comparto una lista de 5 frutas que nunca se tienen que guardar en la heladera.
Las frutas, verduras, hierbas, brotes e incluso los alimentos de origen animal, poseen distintas sensibilidades al frío. El frío está relacionado directamente con la humedad y el desarrollo de microorganismos.
Además, las bajas temperaturas pueden generar un leve congelamiento de la fruta y su estructura. Contrariamente, el calor también puede dañar a ciertas frutas y alimentos vegetales que necesitan de mucho frío para mantenerse sanas.
Existen muchas frutas, verduras y alimentos vegetales que es mejor mantener fuera de la heladera. Hoy te comparto una lista de 5 frutas que no soportan bien el frío.
En general, las frutas tropicales y las frutas que continúan su maduración luego de la cosecha, no se tienen que guardar en la heladera. El frío de la heladera puede generar una textura harinosa o gomosa en las frutas.
Antes de saber qué frutas si son aptas para heladera, es importante saber en qué parte del electrodoméstico se guardan. Lo ideal es colocar frutas, verduras y alimentos afines en la parte baja de la heladera o en las zonas menos frías.