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La tristeza de Leo

Así fue la llegada de Lionel Messi al país para despedir a su padre Jorge Messi

El astro Lionel Messi llegó este sábado por la noche a Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a su papá, Jorge Messi

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi y su familia llegaron al país para despedir a Jorge Messi.

Lionel Messi y su familia llegaron al país para despedir a Jorge Messi.

Lionel Messi está en suelo argentino. El capitán de la Selección argentina llegó este sábado por la noche a la ciudad santafesina de Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a su papá Jorge Messi, quien falleció esta madrugada (fue a las 2) en la Clínica Centro tras sufrir una larga enfermedad.

El astro del Inter Miami llegó junto a su familia a las 20.40 al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, luego de haber partido a las 11.19 (hora de Miami) desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo bajan del avi&oacute;n que los trajo desde Estados Unidos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo bajan del avión que los trajo desde Estados Unidos.

Luego Messi y sus seres queridos se trasladaron por tierra hasta El Prado, lugar donde se realiza la despedida, un trayecto que les demandó alrededor de 25 minutos.

En un momento se había especulado con la posibilidad de que el traslado fuese por vía aérea, en helicóptero, pero eso finalmente fue descartado.

Tanto en torno al lugar, como en las inmediaciones del aeropuerto, hubo un operativo de seguridad para garantizar la privacidad de la familia.

Conmoción en el fútbol por la muerte de Jorge Messi

Tras conocerse la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge, a los 68 años, en una clínica de Rosario, donde batallaba contra una dura enfermedad -según informaron la Liga Profesional de Fútbol y Newell’s en sus cuentas oficiales-, se conmocionó el fútbol mundial.

El estado de salud de Jorge Messi se había agravado durante esta semana y la familia esperaba este desenlace muy pronto.

Se conoció el dato de los problemas de salud de Jorge Messi durante el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, ya que Messi se emocionó hasta las lágrimas después de anotar el primero de sus tres goles y luego del encuentro confesó que fue por cuestiones personales.

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