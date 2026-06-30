Pese a que tenía tres veces más del máximo permitido, un conductor que fue detenido en la provincia de Chubut con alcoholemia positiva intentó zafar brindando una insólita excusa. Claro que no le creyeron y le realizaron la multa correspondiente.
Tenía una alcoholemia superior a los 2 gramos y dijo que era porque consumió un remedio
El automovilista alcoholizado, al ser consultado por las autoridades sobre qué había consumido, respondió: "Fue un remedio"
El conductor de 69 años aseguró haber consumido un remedio durante un control de tránsito en la ciudad chubutense de Trelew, pero el test le dio 2.06 gramos de alcohol por litro de sangre.
Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron de manera oficial y en sus redes sociales que el insólito hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 27 de junio pasado cuando el automovilista, al ser consultado por las autoridades sobre qué había consumido, respondió: "Fue un remedio".
Multa por un positivo en alcoholemia
Al dar positivo el test de alcoholemia que le realizaron con la pipeta de aspirado, los agentes retuvieron el vehículo y la licencia, mientras que el implicado deberá pagar una multa superior a $5 millones y será inhabilitado para conducir.
Además, el conductor que fue atrapado manejando alcoholizado tendrá la obligatoriedad de llevar a cabo un curso teórico para recuperar la licencia de conducir luego de circular bajo los efectos de un importante estado de emriaguez.
“Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa significativamente el riesgo de protagonizar un siniestro vial y pone en peligro la vida de quienes circulan por la vía pública”, resaltó la Agencia Nacional de Seguridad Vial en un comunicado oficial.
A diferencia de Mendoza donde el máximo permitido es 0.5 gramos, la ley de Alcoholemia Cero rige en la provincia del Chubut desde 2020 con la sanción de la normativa provincial, al tiempo que se adhirió formalmente a la Ley Nacional de Tránsito, con el 70% de los municipios que se sumaron a la prohibición total.