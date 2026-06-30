Tenía una alcoholemia superior a los 2 gramos y dijo que era porque consumió un remedio

Un hombre de 69 años aseguró haber consumido un remedio durante un control de tránsito en la ciudad chubutense de Trelew, pero el test le dio 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre.

Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron que el insólito hecho… pic.twitter.com/rjufHkuQMV — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 29, 2026

Multa por un positivo en alcoholemia

Al dar positivo el test de alcoholemia que le realizaron con la pipeta de aspirado, los agentes retuvieron el vehículo y la licencia, mientras que el implicado deberá pagar una multa superior a $5 millones y será inhabilitado para conducir.

Además, el conductor que fue atrapado manejando alcoholizado tendrá la obligatoriedad de llevar a cabo un curso teórico para recuperar la licencia de conducir luego de circular bajo los efectos de un importante estado de emriaguez.

“Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa significativamente el riesgo de protagonizar un siniestro vial y pone en peligro la vida de quienes circulan por la vía pública”, resaltó la Agencia Nacional de Seguridad Vial en un comunicado oficial.

A diferencia de Mendoza donde el máximo permitido es 0.5 gramos, la ley de Alcoholemia Cero rige en la provincia del Chubut desde 2020 con la sanción de la normativa provincial, al tiempo que se adhirió formalmente a la Ley Nacional de Tránsito, con el 70% de los municipios que se sumaron a la prohibición total.