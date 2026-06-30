Hallaron muerta a una mujer tras 3 días de intensa búsqueda en San Rafael

Policía trabaja para esclarecer el hecho. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Tres días de búsqueda en Cañada Seca

La desaparición de Elizabeth Vela había sido denunciada por una allegada luego de que la mujer fuera vista por última vez durante la noche del sábado.

A partir de las primeras averiguaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal, la investigación se concentró en la zona de Cañada Seca, donde durante varios días se desplegaron distintos operativos de rastrillaje.

La búsqueda se intensificó este martes desde las primeras horas de la mañana con la participación de efectivos de Cuerpos Especiales y el apoyo de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que utilizó drones para inspeccionar sectores de difícil acceso a lo largo del canal.

Después de varias horas de trabajo, los policías que avanzaban por las orillas del cauce encontraron el cuerpo, dando por finalizado el operativo.

Qué investiga la Justicia

Tras el hallazgo, la investigación ingresó en una nueva etapa. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar para reunir evidencias que permitan reconstruir las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Los resultados de esas actuaciones, junto con las pericias forenses que se realizarán sobre el cuerpo, serán claves para determinar la causa de la muerte y definir los pasos de la investigación judicial.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las conclusiones preliminares de las pericias.

Asistencia a la familia

Mientras los investigadores trabajaban en el lugar, profesionales del área de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad asistieron a los familiares de Elizabeth Vela.

Según habían manifestado sus allegados durante la búsqueda, la mujer atravesaba un cuadro de depresión. Ante la confirmación del fallecimiento, el equipo especializado brindó contención psicológica y acompañamiento a la familia en medio del profundo dolor por el desenlace.