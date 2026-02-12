Comenzó el pago de las Becas Progresar: qué se abona en febrero y quiénes no cobran

Becas Progresar: qué se abona en febrero de 2026

El pago de las últimas cuotas de las Becas Progresar dependen del momento en que se inscribieron los estudiantes (marzo o agosto del 2025). Y también varia si son becarios del Progresar Obligatorio o el Progresar Superior.

Progresar Obligatorio

Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%.

Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%.

Todas estas cuotas son estímulo por rendimiento académico. Es decir, por no adeudar materias del año en curso como así tampoco de años anteriores al momento de finalizar el ciclo lectivo vigente.

Progresar superior

Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 11 y 12 son de este tipo.

Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 5 y 6 son de este tipo.

En los estudiantes ingresantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curso. Los estudiantes avanzados deben haber alcanzado al menos el 50% del año en curso.

Becas-Progresar-Obligatorio-Superior ANSES comenzó a pagar en enero de 2026 el 20% retenido de las Becas Progresar correspondiente al ciclo lectivo 2025, alcanzando montos de hasta $63.000.

Becas Progresar: fechas de cobro del mes de febrero

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 09 de febrero

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 10 de febrero

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 11 de febrero

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 12 de febrero

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de febrero

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Montos retenidos de las Becas Progresar

El monto de las Becas Progresar 2025 es de $35.000, de los cuales se retuvieron $7.000 mensualmente. El importe liquidado por ANSES bajo dicho concepto depende de la cantidad de cuotas regulares cobradas durante el ciclo lectivo.

Obligatorio:

Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Superior: