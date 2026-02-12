Dependiendo de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), los titulares de las Becas Progresar comenzaron a recibir su cobro según el calendario de pagos de febrero. Solamente están cobrando aquellos estudiantes que cumplieron los requisitos y reciben el 20% retenido durante el ciclo lectivo 2025.
Comenzó el pago de las Becas Progresar: qué se abona en febrero y quiénes no cobran
El calendario de pagos de las Becas Progresar para febrero de 2026 ya está en marcha y este mes es particular porque, además de la cuota mensual, algunos estudiantes pueden recibir montos adicionales por retenciones del año anterior.
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Becas Progresar: qué se abona en febrero de 2026
El pago de las últimas cuotas de las Becas Progresar dependen del momento en que se inscribieron los estudiantes (marzo o agosto del 2025). Y también varia si son becarios del Progresar Obligatorio o el Progresar Superior.
Progresar Obligatorio
- Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%.
- Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%.
Todas estas cuotas son estímulo por rendimiento académico. Es decir, por no adeudar materias del año en curso como así tampoco de años anteriores al momento de finalizar el ciclo lectivo vigente.
Progresar superior
- Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 11 y 12 son de este tipo.
- Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 5 y 6 son de este tipo.
En los estudiantes ingresantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curso. Los estudiantes avanzados deben haber alcanzado al menos el 50% del año en curso.
Becas Progresar: fechas de cobro del mes de febrero
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 09 de febrero
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 10 de febrero
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 11 de febrero
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 12 de febrero
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de febrero
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.
Montos retenidos de las Becas Progresar
El monto de las Becas Progresar 2025 es de $35.000, de los cuales se retuvieron $7.000 mensualmente. El importe liquidado por ANSES bajo dicho concepto depende de la cantidad de cuotas regulares cobradas durante el ciclo lectivo.
Obligatorio:
- Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).
Superior:
- Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).