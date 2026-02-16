ANSES: cuánto aumentarán las asignaciones familiares en marzo

Los beneficiarios beneficiarios de las asignaciones familiares, universales y planes sociales ya pueden acceder al monto que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el mes de marzo tras el nuevo aumento que recibirán por decreto.
El INDEC dio a conocer el índice de inflación correspondiente a enero de 2026, que mostró una aceleración al 2,9%, en medio de la controversia por la implementación del nuevo IPC (Índice de Precios al Consumidor).
De esta manera, ANSES aplicará un nuevo aumento mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24) que toma como referencia el IPC de dos meses atrás -para este caso el de enero-.
ANSES: aumento en marzo para las asignaciones familiares, universales y planes sociales
ANSES ya definió el aumento que recibirán las asignaciones en marzo de 2026. De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y tras el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes se ajustarán nuevamente por inflación.
Así aumentarán las diferentes asignaciones en marzo:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE): $106.272* (febrero $103.277)
- AUH con Discapacidad: $346.035* (febrero 336.293)
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $6.426 (febrero 64.554)
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.281 (febrero $210.186)
- Asignación por Cónyuge: $16.115 (febrero $15.661)
- Plan 1000 días (Complemento Leche): $50.103 (febrero $48.691)
- Nacimiento: $77.428 ($75.246)
*El monto es por cada hijo y corresponde al 80% del valore general de la asignación.
Cuánto van a cobrar los jubilados que ganan la mínima en marzo 2026
Con el aumento del 2,9% que van a recibir los jubilados en marzo, más el bono de $70.000, ningún jubilado debería cobrar menos de $439.600,87. En tanto, aquellos que ganan la máxima van a cobrar una suma de $2.487.063,96.
ANSES: fecha de cobro de jubilados que ganan la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.
ANSES: fecha de cobro de jubilados que ganan más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de marzo de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de marzo de 2026.