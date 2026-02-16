ANSES: cuánto aumentarán las asignaciones familiares en marzo

ANSES-Prestacion-por-Desempleo-1 El ajuste de ANSES se aplicará a partir de marzo y beneficiará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros perceptores de asignaciones familiares, actualizando los montos por hijo y los topes de ingresos para acceder al beneficio.

ANSES: aumento en marzo para las asignaciones familiares, universales y planes sociales

ANSES ya definió el aumento que recibirán las asignaciones en marzo de 2026. De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y tras el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes se ajustarán nuevamente por inflación.

Así aumentarán las diferentes asignaciones en marzo:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE): $106.272* (febrero $103.277)

AUH con Discapacidad: $346.035* (febrero 336.293)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $6.426 (febrero 64.554)

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.281 (febrero $210.186)

Asignación por Cónyuge: $16.115 (febrero $15.661)

Plan 1000 días (Complemento Leche): $50.103 (febrero $48.691)

Nacimiento: $77.428 ($75.246)

*El monto es por cada hijo y corresponde al 80% del valore general de la asignación.

ANSES-Pensiones-No-Contributivas-PNC-Discapacidad El aumento de ANSES se calcula según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente y se aplica automáticamente conforme al Decreto 274/2024.

Cuánto van a cobrar los jubilados que ganan la mínima en marzo 2026

Con el aumento del 2,9% que van a recibir los jubilados en marzo, más el bono de $70.000, ningún jubilado debería cobrar menos de $439.600,87. En tanto, aquellos que ganan la máxima van a cobrar una suma de $2.487.063,96.

ANSES: fecha de cobro de jubilados que ganan la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 09 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.

ANSES: fecha de cobro de jubilados que ganan más que la mínima