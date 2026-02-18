ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima y la máxima en marzo 2026

Desde ANSES señalaron que el aumento en marzo para todos los jubilados, al igual que para el resto de los beneficiarios del organismo será de 2,88%, a pesar de que la inflación anunciada fue del 2,9%.

Esa diferencia entre el porcentaje de aumento de ANSES y la cifra de la inflación, que es la que determina los incrementos, se debe a que el organismo social toma los dos primeros decimales y no redondea.