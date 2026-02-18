La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene confirmado el porcentaje de aumento a jubilados para el mes de marzo, así como cuáles serán los montos de jubilación mínima y máxima y el bono a cobrar por este sector.
Desde ANSES señalaron que el aumento en marzo para todos los jubilados, al igual que para el resto de los beneficiarios del organismo será de 2,88%, a pesar de que la inflación anunciada fue del 2,9%.
Esa diferencia entre el porcentaje de aumento de ANSES y la cifra de la inflación, que es la que determina los incrementos, se debe a que el organismo social toma los dos primeros decimales y no redondea.
ANSES confirmó de cuánto será la jubilación mínima y la máxima en marzo 2026
Según lo dispuesto por ANSES tras la confirmación del aumento, la jubilación mínima en marzo será de $369.600,87. A ese monto se le agregará el bono de $70.000, por lo que ningún jubilado debe cobrar en el tercer mes del año una cifra inferior a los $439.600,87.
En el otro extremo están aquellos jubilados que cobran el monto máximo impuesto por ANSES y que será en marzo de $2.487.063,96.
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2026
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2026