No será del 2,9%: ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para jubilados, AUH y AUE en marzo

Asimismo, desde ANSES se dieron a conocer los montos finales que cobrará cada beneficiario tras este nuevo incremento que regirá para los haberes y asignaciones que se pagarán en marzo.

JUBILADOS anses (14)

ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para jubilados, AUH y AUE en marzo

Desde ANSES señalaron que la diferencia en el aumento que otorgará el organismo social con la inflación dada a conocer por el INDEC, nace debido a que ANSES toma dos decimales, mientras que el organismo estadístico redondea.