No será del 2,9%: ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para jubilados, AUH y AUE en marzo

ANSES dio a conocer los montos finales que cobrará cada beneficiario del organismo y reveló que el aumento no será del 2,9%

Daniel Calivares
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de cuánto será el aumento a jubilados y a beneficiarios de asignaciones sociales y familiares en marzo 2026 y reveló que no será del 2,9%, como se suponía tras darse a conocer la inflación de enero.

Asimismo, desde ANSES se dieron a conocer los montos finales que cobrará cada beneficiario tras este nuevo incremento que regirá para los haberes y asignaciones que se pagarán en marzo.

Desde ANSES señalaron que la diferencia en el aumento que otorgará el organismo social con la inflación dada a conocer por el INDEC, nace debido a que ANSES toma dos decimales, mientras que el organismo estadístico redondea.

Esto lleva a que la inflación en enero haya quedado registrada en 2,9%, mientras que el aumento que ANSES dará a jubilados y al resto de los beneficiarios será de un 2,88%.

ANSES: montos a cobrar por jubilados, AUH, AUE y otros en marzo tras el aumento

Con el aumento confirmado, desde ANSES dieron a conocer todos los montos que van a cobrar sus beneficiarios:

Jubilados y pensionados

  • PNC (Invalidez/Vejez): $ 328.720,61 (Incluye bono de $70.000)
  • PNC (madres de siete o más hijos): $ 439.600,87 (Incluye bono de $70.000)
  • PUAM: $ 365.680,69 (Incluye bono de $70.000)
  • Jubilación mínima: $ 439.600,87 (Incluye bono de $70.000)
  • Jubilación máxima: $ 2.487.063,96
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo

  • AUH: $ 129.133
  • AUE: $ 129.133
  • AUH con discapacidad: $ 420.476

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $999.482: $66.412,95
  • Entre $999.482,01 y $1.465.838: $44.797,66
  • Entre $1.465.838,01 y $1.692.360: $27.096,36
  • Entre $1.692.360,01 y $5.292.758: $13.978,83

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $999.482: $216.238,62
  • Entre $999.482,01 y $1.465.838: $152.973,58
  • Desde $1.465.838,01: $96.546,12
Prenatal y Maternidad

  • Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General hasta $999.482: $66.412,95
  • Entre $999.482,01 y $1.465.838: $44.797,66
  • Entre $1.465.838,01 y $1.692.360: $27.096,36
  • Entre $1.692.360,01 y $5.292.758: $13.978,83

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $5.292.758: $77.412,12
  • Adopción hasta $5.292.758: $462.844,26
  • Matrimonio hasta $5.292.758: $115.911,84
  • Cónyuge hasta $5.292.758: $16.112,01

