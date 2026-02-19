No será del 2,9%: ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para jubilados, AUH y AUE en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de cuánto será el aumento a jubilados y a beneficiarios de asignaciones sociales y familiares en marzo 2026 y reveló que no será del 2,9%, como se suponía tras darse a conocer la inflación de enero.
Asimismo, desde ANSES se dieron a conocer los montos finales que cobrará cada beneficiario tras este nuevo incremento que regirá para los haberes y asignaciones que se pagarán en marzo.
ANSES confirmó el porcentaje de aumento real para jubilados, AUH y AUE en marzo
Desde ANSES señalaron que la diferencia en el aumento que otorgará el organismo social con la inflación dada a conocer por el INDEC, nace debido a que ANSES toma dos decimales, mientras que el organismo estadístico redondea.
Esto lleva a que la inflación en enero haya quedado registrada en 2,9%, mientras que el aumento que ANSES dará a jubilados y al resto de los beneficiarios será de un 2,88%.
ANSES: montos a cobrar por jubilados, AUH, AUE y otros en marzo tras el aumento
Con el aumento confirmado, desde ANSES dieron a conocer todos los montos que van a cobrar sus beneficiarios:
Jubilados y pensionados
- PNC (Invalidez/Vejez): $ 328.720,61 (Incluye bono de $70.000)
- PNC (madres de siete o más hijos): $ 439.600,87 (Incluye bono de $70.000)
- PUAM: $ 365.680,69 (Incluye bono de $70.000)
- Jubilación mínima: $ 439.600,87 (Incluye bono de $70.000)
- Jubilación máxima: $ 2.487.063,96
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo
- AUH: $ 129.133
- AUE: $ 129.133
- AUH con discapacidad: $ 420.476
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $999.482: $66.412,95
- Entre $999.482,01 y $1.465.838: $44.797,66
- Entre $1.465.838,01 y $1.692.360: $27.096,36
- Entre $1.692.360,01 y $5.292.758: $13.978,83
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $999.482: $216.238,62
- Entre $999.482,01 y $1.465.838: $152.973,58
- Desde $1.465.838,01: $96.546,12
Prenatal y Maternidad
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General hasta $999.482: $66.412,95
- Entre $999.482,01 y $1.465.838: $44.797,66
- Entre $1.465.838,01 y $1.692.360: $27.096,36
- Entre $1.692.360,01 y $5.292.758: $13.978,83
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento hasta $5.292.758: $77.412,12
- Adopción hasta $5.292.758: $462.844,26
- Matrimonio hasta $5.292.758: $115.911,84
- Cónyuge hasta $5.292.758: $16.112,01