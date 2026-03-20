FADEP sumó otros dos importantes refuerzos antes del debut en el Torneo Federal A

Este viernes, a 24 horas de su debut absoluto en la tercera categoría del fútbol argentino, Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- anunció la incorporación de dos nuevos refuerzos, sumando un total de 14 a la nutrida lista de su plantel.
Este viernes, a 24 horas de su debut absoluto en la tercera categoría del fútbol argentino, Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- anunció la incorporación de dos nuevos refuerzos, sumando un total de 14 a la nutrida lista de su plantel.
Se trata del volante derecho Oscar Ariel Garrido, proveniente de Instituto de Córdoba; y Mauro Ortiz, delantero que llega desde Nueva Chicago, de cara al estreno en el Torneo Federal A.
Oscar Garrido es un maipucino de 28 años, nacido en Luzuriaga y formado en las divisiones inferiores del Deportivo Maipú y conocido de Diego Pozo en su paso por el Lobo mendocino. Esta es la última incorporación y que se suma a las de Nahuel Iribarren, Brayam Sosa y Lautaro Taboada anunciadas este jueves pasado.
Este sábado, a las 20, el equipo de FADEP, que dirige Diego Pozo, hará su debut en el Federal A, acompañando a los mendocinos Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras. El rival de la Fundación es el equipo pampeano de Costa Brava, que juega en su renovado estadio Nuevo Pacaembú, de General Pico, con capacidad para 5000 asistentes.
El incorporado Oscar Garrido llega proveniente de Instituto de Córdoba, y sus pasos anteriores han sido: Colón de Santa Fe (2025), Central Córdoba (Santiago del Estero- 2024), Gimnasia y Esgrima de Mendoza (2023), y Deportivo Maipú.
Mauro Ortiz como refuerzo para el Federal A. El delantero extremo de 31 años llega luego de su paso por Nueva Chicago en la Primera Nacional. También jugó en Deportivo Riestra, Talleres, Patronato.