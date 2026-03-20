FADEP sumó otros dos importantes refuerzos antes del debut en el Torneo Federal A

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FADEP sumó dos refuerzos un día antes del debut en el Torneo Federal A

Este sábado, a las 20, el equipo de FADEP, que dirige Diego Pozo, hará su debut en el Federal A, acompañando a los mendocinos Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras. El rival de la Fundación es el equipo pampeano de Costa Brava, que juega en su renovado estadio Nuevo Pacaembú, de General Pico, con capacidad para 5000 asistentes.

El incorporado Oscar Garrido llega proveniente de Instituto de Córdoba, y sus pasos anteriores han sido: Colón de Santa Fe (2025), Central Córdoba (Santiago del Estero- 2024), Gimnasia y Esgrima de Mendoza (2023), y Deportivo Maipú.

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Mauro Ortiz como refuerzo para el Federal A. El delantero extremo de 31 años llega luego de su paso por Nueva Chicago en la Primera Nacional. También jugó en Deportivo Riestra, Talleres, Patronato.

La lista de refuerzos de FADEP