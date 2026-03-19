Torneo Federal A: FADEP sigue incorporando refuerzos antes del debut

FADEP confirmó a tres refuerzos más en la previa del inicio del Torneo Federal A 2026 en el que debutará como visitante este sábado a las 20, ante Costa Brava, en La Pampa.
Se trata de Nahuel Iribarren, Brayam Sosa y Lautaro Taboada, quienes ya se sumaron al plantel dirigido por Diego Pozo antes del debut ante Costa Brava que será como visitante ya que su estreno de local será una semana después ante Deportivo Rincón de Neuquén.
Dos defensores y un delantero para FADEP
Nahuel Irribarren es defensor, viene de jugar en Almirante Brown de Isidro Casanova y tiene un largo recorrido en el fútbol de Primera y de ascenso.
Brayan Sosa también es defensor, tiene 29 años, pasó por Estudiantes de San Luis y antes jugó en Nueva Chicago y Patronato.
Por último, Lautaro Taboada es delantero, tiene 22 años, y llega proveniente de San Martín de Tucumán.
Los refuerzos de FADEP
José Méndez: volante ofensivo de 32 años, viene de Gimnasia y Tiro de Salta y tiene pasos por Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras
Diego Tonetto: volante de 37 años que llegó libre de Independiente Rivadavia y también jugó en Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Platense, Instituto, Defensa y Justicia, Lugo de España y Ferro
Francisco Rivadeneira: arquero de 25 años que surgió en San Lorenzo y jugó en San Martín San Juan y Ben Hur de Rafaela.
Lucas Cogorno: defensor central de 25 años que viene de jugar en Colonia de Uruguay y estuvo en Boca Unidos de Corrientes y Villa Dálmine
Enzo Kalinsky: volante de 39 años, con último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero
Ramón Lentini: delantero, de 37 años ya jugó en Mendoza para Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín dentro de una dilatada trayectoria que se inició en Estudiantes de La Plata, donde salió campeón de la Copa Libertadores en el 200
Agustín Villalobos tiene 22 años y viene de jugar en Godoy Cruz. Disputó algunos partidos en Primera, cuando el Tomba militaba en la máxima categoría. Es hijo de Manuel, el ex defensor del Expreso.
Leandro Soria es otra de las incorporaciones de FADEP, es delantero y tiene 21 años. Se inició en Godoy Cruz y viene de jugar en Estados Unidos.
Fernando Rodríguez es defensor y viene de jugar en Defensores de Belgrano. Tiene 25 años y se desempeña como lateral izquierdo.
Nahuel Iribarren: tiene 38 años y viene de jugar en Almirante Brown.
Brayam Sosa: es otra de las incorporaciones de FADEP, es defensor y tiene 29 años. Viene de jugar en Patronato.
Lautaro Taboada es delantero y viene de San Martín de Tucumán.