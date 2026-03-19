Torneo Federal A: FADEP sigue incorporando refuerzos antes del debut

Se trata de Nahuel Iribarren, Brayam Sosa y Lautaro Taboada, quienes ya se sumaron al plantel dirigido por Diego Pozo antes del debut ante Costa Brava que será como visitante ya que su estreno de local será una semana después ante Deportivo Rincón de Neuquén.

Torrico Sebastián Torrico, con Enzo Kalinski.

Dos defensores y un delantero para FADEP

Nahuel Irribarren es defensor, viene de jugar en Almirante Brown de Isidro Casanova y tiene un largo recorrido en el fútbol de Primera y de ascenso.