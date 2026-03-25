¿Qué pasa con el pago de marzo de las Becas Progresar?

Becas-Progresar-lienas-disponibles-incripcion-y-requisitos La página de ANSES no confirmó las fechas de cobro de las Becas Progresar según la terminación de DNI.

¿Qué pasa con el pagó de la última cuota de las Becas Progresar en marzo?

Para cobrar el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025, los titulares de las Becas Progresar tuvieron que cumplir una serie de requisitos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.

La "Mesa de ayuda progresar" que depende de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, respondió las consultas de los estudiantes y dijo que "las fechas de cobro del mes de marzo aún no se encuentran disponibles".

Agregó que los beneficiarios de las Becas Progresar deben estar atentos a la cuenta Mi ANSES.

Por otro lado, ANSES explicó que si bien se recibió de la Secretaría de Educación el detalle de la liquidación del periodo 02/2026, "aún no se han recibido los fondos correspondientes, razón por la cual no se a podido llevar a cabo el depósito de los mismos".

Becas-Progresar El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Becas Progresar 2026: "La inscripción todavía no ha comenzado"

Antes de iniciar cualquier trámite para ser parte de las Becas Progresar, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina. Ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción 2026.

En la página Argentina.gob.ar dentro de los apartados <educación> y luego </progresar>, podes encontrar cada una de las líneas de las becas y recabar más información.

Si ya tenés tu usuario de Mi Argentina creado, podes elegir la opción de la beca deseada y dentro de la plataforma vas a encontrar más detalles. De hecho, podés ir adelantando los y cuando se abra la inscripción completar la y los .

En el <mensaje> es "La encuesta todavía no ha comenzado". Y en <datos académicos>, la "inscripción todavía no ha comenzado".