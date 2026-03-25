Miles de beneficiarios de las Becas Progresar se encuentran a la espera del pago de marzo, que corresponde a la última cuota del ciclo lectivo 2025. Si bien hace algunas semanas trascendieron las supuestas fechas de cobro, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que no se encuentra disponibles aún.
¿Qué pasa con el pago de marzo de las Becas Progresar?
En marzo se debe pagar la última cuota de las Becas Progresar del ciclo lectivo 2025 y ANSES todavía no realizó los depósitos. ¿A qué se debe la demora?
El pago de las Becas Progresar se realiza mediante la ANSES y la fecha de cobro depende de la terminación de DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada uno de los estudiante beneficiarios.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero el 20% retenido por ANSES durante el 2025. El depósito de las últimas cuotas dependen del momento en que se inscribieron los estudiantes (marzo o agosto del 2025). Además, también varia si son becarios del Progresar Obligatorio o el Progresar Superior.
¿Qué pasa con el pagó de la última cuota de las Becas Progresar en marzo?
Para cobrar el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025, los titulares de las Becas Progresar tuvieron que cumplir una serie de requisitos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.
La "Mesa de ayuda progresar" que depende de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, respondió las consultas de los estudiantes y dijo que "las fechas de cobro del mes de marzo aún no se encuentran disponibles".
Agregó que los beneficiarios de las Becas Progresar deben estar atentos a la cuenta Mi ANSES.
Por otro lado, ANSES explicó que si bien se recibió de la Secretaría de Educación el detalle de la liquidación del periodo 02/2026, "aún no se han recibido los fondos correspondientes, razón por la cual no se a podido llevar a cabo el depósito de los mismos".
Becas Progresar 2026: "La inscripción todavía no ha comenzado"
Antes de iniciar cualquier trámite para ser parte de las Becas Progresar, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina. Ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción 2026.
En la página Argentina.gob.ar dentro de los apartados <educación> y luego </progresar>, podes encontrar cada una de las líneas de las becas y recabar más información.
Si ya tenés tu usuario de Mi Argentina creado, podes elegir la opción de la beca deseada y dentro de la plataforma vas a encontrar más detalles. De hecho, podés ir adelantando los y cuando se abra la inscripción completar la y los .
En el <mensaje> es "La encuesta todavía no ha comenzado". Y en <datos académicos>, la "inscripción todavía no ha comenzado".