Austria, rival de la Selección argentina en el Mundial, presentó la lista definitiva de 26 jugadores

Cómo le fue a Austria en su última participación en un Mundial

El equipo que se enfrentará a la Selección argentina en la segunda fecha del Mundial 2026 tuvo su última participación en 1998 cuando fue parte del Grupo B junto a Camerún, Chile e Italia.

A pesar de haber realizado partidos correctos, no logró superar la primera fase y después no volvió a clasificar a un Mundial durante 28 años. En Francia obtuvo los siguientes resultados:

11 de junio de 1998: vs. Camerún: 1 - 1.

17 de junio de 1998: vs. Chile: 1 - 1.

23 de junio de 1998: vs. Italia: 1 - 2.

Fue así que la tabla de posiciones lo dejó fuera en la tercera posición con 2 puntos:

Italia: 7 puntos. Chile: 3. Austria: 2. Camerún: 2.

Austria vs Chile Austria y Chile empataron 1 a 1 en el Mundial de Francia 1998.

La lista de convocados de Austria

Arqueros: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

Defensores: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia FC).

Mediocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsh (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Delanteros: Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda), Michael Gregoritsh (FC Augsburg) y Sasa Kalajdzic (LASK).

Convocatoria Austria La convocatoria de Austria para el Mundial 2026.

El fixture de Austria en el Mundial 2026