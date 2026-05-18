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Austria, rival de la Selección argentina en el Mundial, presentó la lista definitiva de 26 jugadores

La Selección argentina enfrentará a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026, que ya definió la lista de jugadores que viajarán al torneo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
David Alaba, defensor del Real Madrid, es una de las grandes figuras de Austria.

David Alaba, defensor del Real Madrid, es una de las grandes figuras de Austria.

Austria eligió a los representantes que viajarán para ser parte del Mundial 2026 y defender los colores de su país en el grupo que también tiene a la Selección argentina como protagonista. Ralf Rangnick, el entrenador del equipo europeo, convocó a sus grandes figuras como Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic y David Alaba.

Los austriacos volverán a disputar un Mundial después de 28 años, ya que la última vez que clasificaron a la cita máxima fue en Francia 1998, donde no logró superar la primera fase.

Austria
Austria tiene la lista confirmada para el Mundial.

Austria tiene la lista confirmada para el Mundial.

Cómo le fue a Austria en su última participación en un Mundial

El equipo que se enfrentará a la Selección argentina en la segunda fecha del Mundial 2026 tuvo su última participación en 1998 cuando fue parte del Grupo B junto a Camerún, Chile e Italia.

A pesar de haber realizado partidos correctos, no logró superar la primera fase y después no volvió a clasificar a un Mundial durante 28 años. En Francia obtuvo los siguientes resultados:

  • 11 de junio de 1998: vs. Camerún: 1 - 1.
  • 17 de junio de 1998: vs. Chile: 1 - 1.
  • 23 de junio de 1998: vs. Italia: 1 - 2.

Fue así que la tabla de posiciones lo dejó fuera en la tercera posición con 2 puntos:

  1. Italia: 7 puntos.
  2. Chile: 3.
  3. Austria: 2.
  4. Camerún: 2.
Austria vs Chile
Austria y Chile empataron 1 a 1 en el Mundial de Francia 1998.

Austria y Chile empataron 1 a 1 en el Mundial de Francia 1998.

La lista de convocados de Austria

Arqueros: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

Defensores: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia FC).

Mediocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsh (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Delanteros: Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda), Michael Gregoritsh (FC Augsburg) y Sasa Kalajdzic (LASK).

Convocatoria Austria
La convocatoria de Austria para el Mundial 2026.

La convocatoria de Austria para el Mundial 2026.

El fixture de Austria en el Mundial 2026

  • 17 de junio - 1 am. vs. Jordania.
  • 22 de junio - 14 horas vs. Argentina.
  • 27 de junio - 23 horas vs. Argelia.

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