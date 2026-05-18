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Terror en el aire

Impactante choque de aviones durante un show: la reacción de los tripulantes para salvar sus vidas con lo justo

A pesar del accidente áereo las cuatro personas que viajaban en los aviones lograron eyectarse y sobrevivieron al impacto

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
Los tripulantes activaron los paracaídas con lo justo para salvar sus vidas. Captura de video. 

Los tripulantes activaron los paracaídas con lo justo para salvar sus vidas. Captura de video. 

Un grave accidente aéreo sacudió este domingo a una base militar de Estados Unidos cuando dos aviones de combate chocaron en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo realizado en el estado de Idaho. Pese a la violencia del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.

El episodio ocurrió durante el evento “Gunfighter Skies”, desarrollado en las inmediaciones de la base aérea de Mountain Home Air Force Base, ubicada a unos tres kilómetros al noroeste de las instalaciones militares.

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Los aviones ya chocaron y los tripulantes se salvan gracias a los paraca&iacute;das. Captura de pantalla.&nbsp;

Los aviones ya chocaron y los tripulantes se salvan gracias a los paracaídas. Captura de pantalla.

A través de un comunicado difundido en Facebook, la base informó que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y que se abrió una investigación para determinar las causas del choque.

Según detallaron las autoridades militares, en las aeronaves viajaban cuatro tripulantes que consiguieron activar el sistema de eyección “con éxito” antes de que los aviones cayeran a tierra. Posteriormente fueron asistidos por personal médico y sometidos a evaluaciones de rutina.

Los cuatro tripulantes de los aviones lograron eyectarse antes del impacto

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron el momento exacto de la colisión en el aire. Tras el impacto, ambos aviones descendieron envueltos en humo mientras podían observarse los paracaídas desplegados de los ocupantes.

Embed - Choque en el aire: dos aviones militares colisionan en Idaho

Los aparatos involucrados fueron dos aviones EA18-G pertenecientes a la Armada de Estados Unidos, asignados al Escuadrón de Ataque Electrónico VAQ-129, con base en Naval Air Station Whidbey Island.

La base de Mountain Home, conocida popularmente como los “Gunfighters”, funciona además como sede del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea estadounidense.

Tras el accidente, las autoridades militares resolvieron cerrar las instalaciones hasta nuevo aviso mientras avanzan las tareas de investigación y peritaje sobre las aeronaves siniestradas.

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