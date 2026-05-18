Mundial 2026: el protocolo de emergencia que podría suspender partidos por 30 minutos

El protocolo antitormentas que puede retrasar los partidos del Mundial 2026

El protocolo se activará de forma inmediata si los sistemas de detección meteorológica registran actividad eléctrica en los alrededores del estadio. En ese instante, el árbitro detendrá el juego y se iniciará una cuenta regresiva de media hora.

Si durante esos 30 minutos de espera cae un nuevo rayo dentro de un radio de 16 kilómetros a la redonda del estadio, el reloj se reiniciará desde cero. Es decir, habrá que esperar media hora más para volver a jugar.

El partido solo podrá reanudarse cuando transcurra una ventana completa sin truenos ni relámpagos. Si el peligro de tormenta continúa, la FIFA ordenará el desalojo inmediato de las tribunas y podría hasta suspender el partido.

boca, mundial de clubes Boca sufrió el protocolo en el Mundial de Clubes.

Las tormentas no son el único factor climático que preocupa a la organización. Las altas temperaturas también llevaron a la implementación de la famosa pausa de rehidratación, como también así a la modificación de algunos horarios.

Hablando específicamente de la primera medida antes mencionada, hay que decir que se realizarán dos interrupciones obligatorias por encuentro (una en cada tiempo, entre los minutos 22 y 67) que durarán aproximadamente tres minutos.

Así las cosas, el Mundial 2026 promete ser uno de los más controlados de la historia, con partidos que pueden durar mucho más de lo habitual.

Boca y el antecedente en el Mundial de Clubes

La situación que se describe en el protocolo fue vivida en el partido entre Boca Juniors y el Auckland City (por el Mundial de Clubes) durante el pasado 2025. El partido se frenó a los 9 minutos del segundo tiempo y, tiempo después de la renaudación, terminó en empate 1 a 1.