Marcelo Bielsa en su peor momento como DT de Uruguay en las Eliminatorias: "No tengo otra opción..."

Uruguay ganó solamente uno de sus últimos cinco duelos, descendó a la quinta plaza de la tabla con 21 unidades y recibirá a Venezuela el próximo martes.

"El equipo siempre está armado para atacar y no generamos peligro. Insisto que salvo los defensivos, los otros están pensados en función de generar peligro y no lo conseguimos. No consigo que florezca lo que hacen en sus equipos".

La racha negativa de la Celeste de Marcelo Bielsa

Ganó solo uno de los últimos 9 partidos.

En 7 de esos partidos no convirtió goles

Después de la Copa América sacó solo 8 puntos de 27 posibles (29%)

No gana como visitante por Eliminatorias desde noviembre de 2023

Tres frases de Bielsa tras la derrota de Uruguay

"Nunca llegué a ninguno de los partidos de Eliminatorias con la sensación de que no estuviéramos con chances de ganar. El partido fue exactamente como pensé".

"En la adversidad es cuando uno más debe comprometerse con las ideas porque para convencer hay que proponer en lo que uno cree. No ignoro que el momento es difícil y lo voy a asumir con la convicción de que vamos a resolver lo que estamos buscando".

"Tengo total convicción de cómo proceder, pero no es sencillo y los tiempos se agotan porque necesitamos sumar puntos y conseguir el objetivo".