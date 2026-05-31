La conmovedora reflexión de Lamine Yamal: "Hace 4 años estaba jugando con mis amigos en el poli de mi barrio"

futbol-amistoso-españa-egipto-lamine yamal Lamine Yamal es la gran esperanza de España.

Lamine Yamal: "Hace 4 años estaba jugando con mis amigos en el poli de mi barrio"

Lamine Yamal, en diálogo con el equipo de prensa de la Selección de España,destacó que aunque ya obtuvieron el título europeo ahora su equipo va por más: "Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este".

"En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con mis amigos en el poli", analizó el delantero.

Embed Del polideportivo de Rocafonda a la #CopaMundialFIFA.



Descubre al Lamine Yamal más íntimo y personal en su viaje desde Barcelona a Las Rozas.



Su infancia, sus miedos, sueños, ilusiones, familia, recuerdos... de verdad, este reportaje . #VamosEspaña pic.twitter.com/pL0Ep9AwaN — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 31, 2026

En la previa de la cita máxima sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda (músculo bíceps femoral) lo que encendió las alarmas causando gran preocupación entre los hinchas: "Ayuda que vas a jugar un Mundial, entonces la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar".

Lamine Yamal (1) Lamine Yamal sufrió una lesión y preocupó a todo España.

La lesión de Lamine Yamal

Yamal se lesionó al ejecutar un penal en el partido que enfrentó al Barcelona con el Celta de Vigo y aunque logró convertir no pudo celebrar ya que sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda: "Me acuerdo la secuencia en que me lesiono".

Embed ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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"Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa (un calambre) o cualquier cosa, porque me veía muy cerca al momento del Mundial", relató el delantero del Barcelona.

"Sabía que era una lesión del isquio, que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era, entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que, aunque no sea grave, pudiera recaer y que me pudiera perder el Mundial", finalizó Lamine Yamal.