La lista de los jugadores de la Selección argentina con dolencias a días del debut

La lista de los lesionados de la Selección argentina

El arco de la Selección argentina tiene un dueño indiscutido: Emiliano Martínez, quien viene de ganar la Europa League con el Aston Villa donde en la entrada de calor del partido sufrió una pequeña fractura en un dedo de la mano, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. El número 23 llegará sin problemas al debut contra Argelia.

Cristian Romero sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha cuando defendía los colores del

Tottenham y ha estado fuera de las canchas durante 47 días. Ahora se encuentra en los últimos días de su recuperación.

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos defensores laterales, sufrieron desgarros: Cachete uno de tipo 2 mientras que el jugador del Atlético de Madrid sufrió uno de grado 1, más leve que el de su compañero.

Nicolás Paz no logró disputar el encuentro entre Como 1907 y Cremonese en la goleada por 4 a 1 que significó la histórica clasificación a la Champions League ya que Cesc Fabregas decidió que el mediocampista descansara luego de haber sufrido un fuerte golpe en la rodila izquierda en el partido jugado contra el Hellas Verona.

Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho mientras que Thiago Almada tiene una sobrecarga muscular por acumulación de fatiga, pero podrá ser de la partida en caso que Lionel Scaloni así lo decida.

Julián Álvarez se está recuperando de un esquince en el tobillo izquierdo desde finales de abril, Nicolás González tuvo un desgarro en la misma fecha en un entrenamiento del Atlético de Madrid.

Lionel Messi solicitó el cambio en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Unión lo que causó gran preocupación en el cuerpo médico del combinado nacional. Sin embargo, se trató de una sobrecarga y lo más probable es que no juegue los partidos amistosos ante Honduras e Islandia.

Selección argentina Santiago Beltrán es parte de la lista de jugadores reservados de la Selección argentina.

La lista de jugadores reservados de la Selección argentina

Además de la lista de 10 jugadores que presentan diferentes dolencias, Lionel Scaloni tiene otra lista con jugadores que están expectantes de ser convocados en caso que tengan que reemplazar a los recién mencionados.