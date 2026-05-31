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Son 10

La lista de los jugadores de la Selección argentina con dolencias a días del debut

Lionel Scaloni ya presentó la lista con 26 jugadores que defenderán los colores de la Selección argentina, pero en ella hay varios con dificultades físicas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi está entre algodones.

Lionel Messi está entre algodones.

Entre los 26 jugadores que son parte de la lista de la Selección argentina de cara al próximo Mundial hay varios jugadores que no se encuentran al 100 %, es por eso que el entrenador decidió preservar varios jugadores en caso que las lesiones se agudicen.

Lo que intentará Lionel Scaloni es que no suceda lo que pasó en la edición de 2022 donde Joaquín Correa y Nicolás González viajaron con el plantel, pero se descubrió que las lesiones eran más graves de lo que pensaban por lo que fueron desafectados y su lugar lo ocuparon Ángel Correa y Thiago Almada.

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Lionel Scaloni tiene a varios jugadores con "toques" en la Selecci&oacute;n argentina.

Lionel Scaloni tiene a varios jugadores con "toques" en la Selección argentina.

La lista de los lesionados de la Selección argentina

El arco de la Selección argentina tiene un dueño indiscutido: Emiliano Martínez, quien viene de ganar la Europa League con el Aston Villa donde en la entrada de calor del partido sufrió una pequeña fractura en un dedo de la mano, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. El número 23 llegará sin problemas al debut contra Argelia.

Cristian Romero sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha cuando defendía los colores del
Tottenham y ha estado fuera de las canchas durante 47 días. Ahora se encuentra en los últimos días de su recuperación.

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos defensores laterales, sufrieron desgarros: Cachete uno de tipo 2 mientras que el jugador del Atlético de Madrid sufrió uno de grado 1, más leve que el de su compañero.

Nicolás Paz no logró disputar el encuentro entre Como 1907 y Cremonese en la goleada por 4 a 1 que significó la histórica clasificación a la Champions League ya que Cesc Fabregas decidió que el mediocampista descansara luego de haber sufrido un fuerte golpe en la rodila izquierda en el partido jugado contra el Hellas Verona.

Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho mientras que Thiago Almada tiene una sobrecarga muscular por acumulación de fatiga, pero podrá ser de la partida en caso que Lionel Scaloni así lo decida.

Julián Álvarez se está recuperando de un esquince en el tobillo izquierdo desde finales de abril, Nicolás González tuvo un desgarro en la misma fecha en un entrenamiento del Atlético de Madrid.

Lionel Messi solicitó el cambio en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Unión lo que causó gran preocupación en el cuerpo médico del combinado nacional. Sin embargo, se trató de una sobrecarga y lo más probable es que no juegue los partidos amistosos ante Honduras e Islandia.

Selección argentina
Santiago Beltr&aacute;n es parte de la lista de jugadores reservados de la Selecci&oacute;n argentina.

Santiago Beltrán es parte de la lista de jugadores reservados de la Selección argentina.

La lista de jugadores reservados de la Selección argentina

Además de la lista de 10 jugadores que presentan diferentes dolencias, Lionel Scaloni tiene otra lista con jugadores que están expectantes de ser convocados en caso que tengan que reemplazar a los recién mencionados.

  • Santiago Beltrán.
  • Agustín Giay.
  • Nicolás Capaldo.
  • Nicolás Domínguez.
  • Matías Soulé.
  • Máximo Perrone.
  • Emiliano Buendía.

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