Ni 18° ni 24°: a qué temperatura se debe colocar el aire acondicionado dentro del auto

Mantener una temperatura adecuada en el aire acondicionado del auto es crucial para la seguridad, ya que una temperatura excesiva puede disminuir la capacidad de reacción del conductor, como también del vehículo.

auto-aire-acondicionado1.jpg El aire acondicionado en exceso puede disminuir la capacidad de reacción.

A qué temperatura se debe colocar el aire acondicionado dentro del auto

La temperatura ideal del aire acondicionado en el coche está entre 21 y 23 °C para lograr un equilibrio entre confort y seguridad, aunque algunos recomiendan hasta 24 °C.