Cómo evitar el consumo excesivo de nafta al usar el aire acondicionado del auto: consejos efectivos

Con el comienzo de los primeros calores, el aire acondicionado comienza a ser uno de los protagonistas en el auto. Por eso, es importante saber de qué manera usarlo.

auto-aire-acondicionado.jpg El aire acondicionado del auto aumenta el consumo de combustible.

Cómo evitar el gasto de nafta al usar el aire acondicionado

Hablando de cifras certeras, se dice que el aire acondicionado del auto puede aumentar el consumo de combustible entre un 5% y un 25%, especialmente en climas cálidos y con el sistema funcionando a máxima intensidad. Para evitar este gasto, puedes seguir los consejos que se muestran a continuación: