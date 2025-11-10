Cómo evitar el consumo excesivo de nafta al usar el aire acondicionado del auto: consejos efectivos

A la hora de tener un auto, los conductores deben saber que una de las situaciones que consume excesivamente la nafta es la del uso del aire acondicionado, ya que esta es una función que requiere potencia del motor para funcionar. Sin embargo, puedes usarlo de manera adecuada siguiendo algunos consejos que pocos saben.
Con el comienzo de los primeros calores, el aire acondicionado comienza a ser uno de los protagonistas en el auto. Por eso, es importante saber de qué manera usarlo.
Cómo evitar el gasto de nafta al usar el aire acondicionado
Hablando de cifras certeras, se dice que el aire acondicionado del auto puede aumentar el consumo de combustible entre un 5% y un 25%, especialmente en climas cálidos y con el sistema funcionando a máxima intensidad. Para evitar este gasto, puedes seguir los consejos que se muestran a continuación:
- Ventila el auto: abre las puertas o ventanas por unos segundos para sacar el aire caliente acumulado antes de prender el aire acondicionado.
- No lo dejes al sol: si es posible, estaciona a la sombra. Usar parasoles también ayuda a evitar que el interior se caliente demasiado.
- Usa el modo de recirculación: activa la función de recirculación del aire. Esto evita que el sistema tenga que enfriar aire exterior caliente, lo que reduce la carga en el motor y el consumo.
- Establece una temperatura moderada: no pongas el aire al mínimo. Una temperatura entre 22° y 24° es un buen punto de partida y puede ahorrar hasta un 5% de combustible en comparación con temperaturas más bajas.
- Ajusta la potencia gradualmente: una vez que el interior esté fresco, baja la intensidad del aire poco a poco.
- Usa el modo AUTO si lo tienes: muchos autos con climatizador automático tienen un modo AUTO que ayuda a gestionar la potencia.
El consumo es mayor cuanto más fuerte y continuo se use el aire acondicionado. En un día muy caluroso y con el sistema al máximo, el compresor trabajará más tiempo, consumiendo aún más combustible. Sin embargo, con estos consejos puedes reducir el impacto de este trabajo.