¡Un lujo!

Así es la nueva versión del Renault Clio: el modelo 2025 del icónico auto

Tal fue este éxito este auto Renault, que la marca decide seguir produciéndolo 35 años después de su lanzamiento. ¿Cómo es este nuevo vehículo?

Por Luciano Carluccio [email protected]
El Renault Clio tiene una nueva y última versión.

El Renault Clio es un modelo totalmente icónico, que ha sido una de las referencias en el segmento de los utilitarios durante 35 años. Tal es su éxito, que la marca mencionada todavía quiere seguir trabajándolo, y recientemente ha salido su nueva versión.

Este auto se produjo a raíz de que, por ejemplo, se confirmó que el Clio fue uno de los autos más vendidos de Europa durante el primer semestre de 2025, con nada menos que 130.500 unidades matriculadas.

El Clio es uno de los mayores éxitos de Renault.

Así es la nueva versión del Renault Clio

En concreto, la parrilla de lo nuevo de Renault viene con un diseño cuadrado, y las ópticas delanteras y las llamativas luces LED diurnas que forman una “C”. Las ópticas traseras también se diferencian de los modelos anteriores.

Pese a todo, el rediseño de la parte frontal del Clio ha generado controversia entre los distintos usuarios, ya que a muchos pareció no gustarle la idea de Renault.

La cabina del nuevo Clio 6 incluye un salto tecnológico notable: incorpora pantallas duales de 10 pulgadas, integradas en un diseño amplio y moderno. Desde allí se controlan funciones del sistema multimedia y la conectividad.

Así es la nueva versión del Renault Clio.

En lo que tiene que ver con las dimensiones, hay que decir que este vehículo creció en todo sentido. Ahora mide 4,12 metros de largo (7 cm más que antes), 1,77 m de ancho (4 cm adicionales) y 1,45 m de alto, con un aumento de 1 cm. La distancia entre ejes también fue extendida, llegando a 2,59 m.

Las 3 versiones del nuevo Clio

Como si el rediseño fuese poco, lo cierto es que el nuevo Renault Clio está disponible en tres versiones: naftera, a gas, e híbrida.

La gama mecánica del auto arranca con el motor naftero 1.2 TCe turbo de tres cilindros, que entrega 115 caballos y se combina con una caja manual o una nueva caja automática EDC de doble embrague con seis marchas.

En lo más alto de la oferta por este Renault Clio se ubica el sistema híbrido E-Tech de 160 caballos, junto con dos motores eléctricos alimentados por una sola batería.

