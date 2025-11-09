Así es la nueva versión del Renault Clio: el modelo 2025 del icónico auto

Pese a todo, el rediseño de la parte frontal del Clio ha generado controversia entre los distintos usuarios, ya que a muchos pareció no gustarle la idea de Renault.

La cabina del nuevo Clio 6 incluye un salto tecnológico notable: incorpora pantallas duales de 10 pulgadas, integradas en un diseño amplio y moderno. Desde allí se controlan funciones del sistema multimedia y la conectividad.

renault clio, auto Así es la nueva versión del Renault Clio.

En lo que tiene que ver con las dimensiones, hay que decir que este vehículo creció en todo sentido. Ahora mide 4,12 metros de largo (7 cm más que antes), 1,77 m de ancho (4 cm adicionales) y 1,45 m de alto, con un aumento de 1 cm. La distancia entre ejes también fue extendida, llegando a 2,59 m.

Las 3 versiones del nuevo Clio

Como si el rediseño fuese poco, lo cierto es que el nuevo Renault Clio está disponible en tres versiones: naftera, a gas, e híbrida.

La gama mecánica del auto arranca con el motor naftero 1.2 TCe turbo de tres cilindros, que entrega 115 caballos y se combina con una caja manual o una nueva caja automática EDC de doble embrague con seis marchas.

En lo más alto de la oferta por este Renault Clio se ubica el sistema híbrido E-Tech de 160 caballos, junto con dos motores eléctricos alimentados por una sola batería.