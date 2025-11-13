Cientos de miles de vehículos afectados: Toyota amplía un llamado a revisión masivo por fallas en el motor

La automotriz Toyota se encuentra en una situación complicada tras verse obligada a expandir un llamado a servicio que había emitido hace meses. La firma japonesa suma unas 127.000 unidades adicionales a una revisión que ya cubría varios modelos. Hoy, la cifra total de coches afectados por fallas en el motor supera las 200.000 camionetas y SUV en Estados Unidos. El foco del conflicto se mantiene en el motor V6 de doble turbo que la compañía utiliza en vehículos como la Toyota Tundra y varios modelos de lujo de su marca Lexus.
Este llamado a taller se dirige a vehículos fabricados entre diciembre de 2022 y febrero de 2024. Inicialmente, el fabricante solo cubrió una partida más pequeña de unidades con el reemplazo del motor. Ahora, la alerta de seguridad se extiende a más de cien mil vehículos. Es importante recalcar que esta revisión incluye únicamente a los modelos que usan gasolina y no a las versiones híbridas, que aunque usan una variante del V6, no entran en este llamado.
El defecto de fabricación detrás del problema
La razón principal del llamado de Toyota es la posible presencia de restos de metal o suciedad dentro del motor. El problema se centra en el propulsor V35A V6, un elemento crucial en estos vehículos. Dentro de esta pieza, el cojinete principal del cigüeñal es el componente que permite que el cigüeñal gire con normalidad mientras el coche está en marcha.
Durante el proceso de ensamblaje, "en un período específico", existió la posibilidad de que restos de material del mecanizado quedaran atrapados en los propulsores que aún no se terminaban. La presencia de cualquier tipo de residuo adentro de un motor puede ser catastrófica, ya que provoca un desgaste prematuro en sus partes. La consecuencia final son fallas totales en el funcionamiento, de acuerdo con lo que advirtió Toyota.
Si los restos de metal se pegan a los cojinetes, la presión que estos reciben aumenta. Si el conductor somete el vehículo a cargas fuertes —al acelerar con intensidad o al remolcar algo pesado, por ejemplo— los cojinetes del cigüeñal tienen muchas posibilidades de fallar. El resultado es que el vehículo se detiene o no puede encenderse; a veces, el conductor incluso puede perder potencia de golpe mientras maneja. A pesar de la gravedad, este defecto es raro, con Toyota estimando que solo el uno por ciento de las unidades en el llamado sufre el problema.
Modelos de Toyota y Lexus afectados
El listado de modelos que podrían tener estas fallas en el motor y que son parte de este llamado es el siguiente:
-
Toyota Tundra (modelos de los años 2022 a 2024)
Lexus LX (modelos de los años 2022 a 2024)
Lexus GX SUV (modelo del año 2024)
La Toyota actualmente trabaja para desarrollar una solución definitiva al inconveniente. La compañía notificó que está "actualmente desarrollando el remedio para este problema". Además, animó a los propietarios a visitar los sitios web de Toyota y Lexus para confirmar si su vehículo tiene este llamado pendiente.
Es muy probable que la automotriz ofrezca un programa de reemplazo completo del motor, como ocurrió en un llamado anterior por la misma causa. Toyota busca una manera de inspeccionar el motor sin tener que desarmar el cigüeñal, lo que sería complejo. Por el momento, la empresa informó que los dueños de los vehículos recibirán un aviso sobre esta situación a principios de enero de 2026.