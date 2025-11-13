Cientos de miles de vehículos afectados: Toyota amplía un llamado a revisión masivo por fallas en el motor

Durante el proceso de ensamblaje, "en un período específico", existió la posibilidad de que restos de material del mecanizado quedaran atrapados en los propulsores que aún no se terminaban. La presencia de cualquier tipo de residuo adentro de un motor puede ser catastrófica, ya que provoca un desgaste prematuro en sus partes. La consecuencia final son fallas totales en el funcionamiento, de acuerdo con lo que advirtió Toyota.

Si los restos de metal se pegan a los cojinetes, la presión que estos reciben aumenta. Si el conductor somete el vehículo a cargas fuertes —al acelerar con intensidad o al remolcar algo pesado, por ejemplo— los cojinetes del cigüeñal tienen muchas posibilidades de fallar. El resultado es que el vehículo se detiene o no puede encenderse; a veces, el conductor incluso puede perder potencia de golpe mientras maneja. A pesar de la gravedad, este defecto es raro, con Toyota estimando que solo el uno por ciento de las unidades en el llamado sufre el problema.

Modelos de Toyota y Lexus afectados

tundra La Toyota tundra es una de las pickup afectadas.

El listado de modelos que podrían tener estas fallas en el motor y que son parte de este llamado es el siguiente:

Toyota Tundra (modelos de los años 2022 a 2024)

Lexus LX (modelos de los años 2022 a 2024)

Lexus GX SUV (modelo del año 2024)

La Toyota actualmente trabaja para desarrollar una solución definitiva al inconveniente. La compañía notificó que está "actualmente desarrollando el remedio para este problema". Además, animó a los propietarios a visitar los sitios web de Toyota y Lexus para confirmar si su vehículo tiene este llamado pendiente.

Es muy probable que la automotriz ofrezca un programa de reemplazo completo del motor, como ocurrió en un llamado anterior por la misma causa. Toyota busca una manera de inspeccionar el motor sin tener que desarmar el cigüeñal, lo que sería complejo. Por el momento, la empresa informó que los dueños de los vehículos recibirán un aviso sobre esta situación a principios de enero de 2026.