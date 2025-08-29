Inicio Recetas Bizcochuelo
Súper fácil

Cómo hacer un Pionono casero en 8 minutos: la receta del bizcochuelo fácil y con 6 ingredientes

En tortas, como arrollado o solo. El pionono es una de las recetas de bizcochuelo más sencillas y económicas para el mate

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La receta de pionono casero lleva pocos ingredientes y es muy versátil. Foto: gentileza directoalpaladar.

La receta de pionono casero lleva pocos ingredientes y es muy versátil. Foto: gentileza directoalpaladar.

Cuando tenemos que elaborar una torta de cumpleaños o un arrollado de atún, por ejemplo, solemos correr a la panadería a comprar un pionono. Sin embargo, este bizcochuelo tiene una de las recetas más sencillas para preparar en casa sin gastar tiempo ni dinero.

El pionono es un bizcochuelo fino, clásico y versátil que tiene su origen en la cocina española y fue popularizado en Argentina en celebraciones de cumpleaños o como arrollado dulce para acompañar el mate, y salado para la cena.

Cabe mencionar que los piononos de Granada son similares a los que conocemos en nuestro país, es decir, un bizcochuelo fino enrollado formando un cilindro, con relleno. La receta data de mitad del siglo XIX y su nombre es un homenaje al Papa Pío IX.

pionono receta (1).jpg
El pionono es similar a la receta del bizcochuelo cl&aacute;sico, pero es m&aacute;s fino y vers&aacute;til: con &eacute;l se pueden preparar tortas o arrollados.

El pionono es similar a la receta del bizcochuelo clásico, pero es más fino y versátil: con él se pueden preparar tortas o arrollados.

La receta de la masa de pionono casero lleva apenas 6 ingredientes y se hornea en soolo 8 minutos. Luego, se deja enfriar y se puede rellenar con mermelada, crema de frutas o dulce de leche, como así también con atún, aceitunas, jamón y queso. Puedes elaborar una torta o, simplemente, acompañar de mate o café, sin más.

Recetas: Pionono casero fácil y económico

Ingredientes:

  • Azúcar, 40 gramos
  • Huevos, 4 unidades
  • Esencia de vainilla, 1 cucharada
  • Harina, 40 gramos
  • Miel, 1 cucharada
  • Sal fina, 1/2 cucharada
pionono receta.webp
La receta del pionono casero se hace con huevos, esencia de vainilla, az&uacute;car, harina, miel y una pizca de sal.

La receta del pionono casero se hace con huevos, esencia de vainilla, azúcar, harina, miel y una pizca de sal.

Cómose hace el Pionono casero, la receta paso a paso

  1. Primero, bate los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr el punto letra. Luego, agrega sal y esencia de vainilla.
  2. A continuación, tamiza la harina e integra a la preparación anterior, dentro de la batidora a baja velocidad.
  3. Después, lleva la masa a una placa de 50 por 30 centímetros, aproximadamente, forrada con papel manteca y enmantecada.
  4. Cocina el bizcochuelo en el horno a 190ºC por 8 minutos. Retira y desmolda inmediatamente sobre una rejilla. Cuando enfríe, retira el papel.
  5. Por último, conserva el pionono casero en un lugar fresco y seco. De lo contrario, puedes rellenarlo y enrollarlo (reserva envuelto en papel film).
RECETA PIONONO (1).jpg
El pionono es un bizcochuelo que se puede comer solo, en tortas o como arrollado dulce o salado.

El pionono es un bizcochuelo que se puede comer solo, en tortas o como arrollado dulce o salado.

Rellenos para un pionono

El pionono es un bizcochuelo delgado que sirve para preparar tortas o arrollados. Así pues, muchas panaderías suelen ofrecer la torta Balcarce o de cumpleaños, mientras que las mamás argentinas elaboran arrollados de atún o de dulce de leche durante la época veraniega.

Te dejamos algunos rellenos para aprovechar el pionono casero y hacer un arrollado:

  • Jamón y queso
  • Atún, queso crema y morrones
  • Dulce de leche y nueces
  • Crema y frutas (durazno, frutillas...)

Temas relacionados:

Te puede interesar