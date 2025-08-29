Cómo hacer un Pionono casero en 8 minutos: la receta del bizcochuelo fácil y con 6 ingredientes

pionono receta (1).jpg
El pionono es similar a la receta del bizcochuelo clásico, pero es más fino y versátil: con él se pueden preparar tortas o arrollados.
La receta de la masa de pionono casero lleva apenas 6 ingredientes y se hornea en soolo 8 minutos. Luego, se deja enfriar y se puede rellenar con mermelada, crema de frutas o dulce de leche, como así también con atún, aceitunas, jamón y queso. Puedes elaborar una torta o, simplemente, acompañar de mate o café, sin más.
Recetas: Pionono casero fácil y económico
Ingredientes:
- Azúcar, 40 gramos
- Huevos, 4 unidades
- Esencia de vainilla, 1 cucharada
- Harina, 40 gramos
- Miel, 1 cucharada
- Sal fina, 1/2 cucharada
Cómose hace el Pionono casero, la receta paso a paso
- Primero, bate los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr el punto letra. Luego, agrega sal y esencia de vainilla.
- A continuación, tamiza la harina e integra a la preparación anterior, dentro de la batidora a baja velocidad.
- Después, lleva la masa a una placa de 50 por 30 centímetros, aproximadamente, forrada con papel manteca y enmantecada.
- Cocina el bizcochuelo en el horno a 190ºC por 8 minutos. Retira y desmolda inmediatamente sobre una rejilla. Cuando enfríe, retira el papel.
- Por último, conserva el pionono casero en un lugar fresco y seco. De lo contrario, puedes rellenarlo y enrollarlo (reserva envuelto en papel film).
Rellenos para un pionono
El pionono es un bizcochuelo delgado que sirve para preparar tortas o arrollados. Así pues, muchas panaderías suelen ofrecer la torta Balcarce o de cumpleaños, mientras que las mamás argentinas elaboran arrollados de atún o de dulce de leche durante la época veraniega.
Te dejamos algunos rellenos para aprovechar el pionono casero y hacer un arrollado:
- Jamón y queso
- Atún, queso crema y morrones
- Dulce de leche y nueces
- Crema y frutas (durazno, frutillas...)