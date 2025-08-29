Cómo hacer un Pionono casero en 8 minutos: la receta del bizcochuelo fácil y con 6 ingredientes

El pionono es un bizcochuelo fino, clásico y versátil que tiene su origen en la cocina española y fue popularizado en Argentina en celebraciones de cumpleaños o como arrollado dulce para acompañar el mate, y salado para la cena.

Cabe mencionar que los piononos de Granada son similares a los que conocemos en nuestro país, es decir, un bizcochuelo fino enrollado formando un cilindro, con relleno. La receta data de mitad del siglo XIX y su nombre es un homenaje al Papa Pío IX.