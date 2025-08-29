Inicio Recetas Pescado
Cómo preparar Merluza al roquefort: la receta con 4 ingredientes y un colchón de papas mantecosas

Mantecosa, sabrosa, calentita... La merluza al roquefort es una de las recetas con pescado más rápidas para hacer en casa: parece gourmet, pero no lo es

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La merluza al roquefort con papas mantecosas es una receta sencilla y económica. Foto: gentileza cocinatis.

Decir "pescado" y "roquefort" en la misma frase nos hace pensar en una comida gourmet difícil de elaborar, y ni hablar de los costos. Amigo, amiga, dejame decirte que la merluza al roquefort con un colchón de papas mantecosas es posible. De hecho, es una de las recetas más baratas y rapidísimas para el almuerzo. ¡Te juro que te salva!

Es que esta receta se hace prácticamente sola y se cocina en pocos minutos en el horno. Para elaborarla, hay que cortar las papas en rodajas finas, acomodarlas en una bandeja y sobre ellas poner los filetes de pescado salpimentados, el queso roquefort y, sobre el final de la cocción, la crema de leche.

Es decir, la merluza al roquefort es un plato que consiste en un filet de pescado bañado con una guarnición de queso cremoso y sobre un colchón de papas cocinadas en manteca. Parece gourmet, tiene sabor a exclusivo, pero no lo es tanto.

merluza al roquefort (1).jpg
La merluza al roquefort est&aacute; a la altura de las recetas gourmet con pescado, pero es muy sencilla y econ&oacute;mica para elaborar en casa.

Si eres amante del pescado, bárbaro. Si tienes mal gusto (chiste) y no te gusta para nada su sabor, dejame decirte que no se le siente invasivo. Ahora, si no te gusta el roquefort ya puedes irte por donde viniste... mentira, quedate y conocé la mejor receta para tu almuerzo.

La merluza al roquefort con papas a la manteca fusiona la textura suave y cremosa con su combinación de sabores perfectamente amalgamados. Te prometo que esta receta queda mejor que la de los restaurantes y no tiene nada que envidiarle. ¿Te la vas a perder?

receta merluza al roquefort.jpg
La merluza al roquefort consiste en filetes de pescados cocidos sobre un colch&oacute;n de papas a la manteca y cubierto con queso y crema de leche.

Recetas: Merluza al roquefort sabrosa y en 30 minutos

La merluza al roquefort, para los amantes del pescado, es una de las recetas perfectas para el almuerzo o la cena. Esta comida lleva muy pocos ingredientes y se prepara en media hora.

Te dejamos la receta fácil y económica de la merluza al roquefort, compartida por la famosa cocinera Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 4-5 filetes de merluza
  • 4 papas medianas
  • 200 gramos queso roquefort
  • 200 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 80 gramos manteca
  • Sal y pimienta

Paulina cocina prepara esta receta con la mitad de estos ingredientes. Nosotros la adaptamos para que la puedan disfrutar al menos 4 comensales, pero puedes ajustar las cantidades a tu gusto.

merluza al roquefort (1)
Para cuatro comensales, necesitas 5 filetes de pescado. Puedes calcular los ingredientes de la receta a tu gusto.

Cómo preparar Merluza al roquefort, la receta paso a paso

  1. Para comenzar, lava y pela las papas, córtalas en rodajas finas y colócalas en una fuente para horno sin aceite ni nada.
  2. A continuación, salpimienta los filetes de merluza a gusto y apóyalos sobre el colchón de papas.
  3. Luego, corta el queso roquefort junto con la manteca y agrega los ingredientes sobre el pescado y las papas.
  4. Cocina en horno moderado hasta que las papas y los filetes de merluza estén tiernos, durante 20 minutos aproximadamente.
  5. En ese momento, incorpora la crema de leche y lleva la merluza al roquefort con papas a la manteca al horno por 5 minutos más.

