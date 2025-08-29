Cómo preparar Merluza al roquefort: la receta con 4 ingredientes y un colchón de papas mantecosas

merluza al roquefort (1).jpg
La merluza al roquefort está a la altura de las recetas gourmet con pescado, pero es muy sencilla y económica para elaborar en casa.
Si eres amante del pescado, bárbaro. Si tienes mal gusto (chiste) y no te gusta para nada su sabor, dejame decirte que no se le siente invasivo. Ahora, si no te gusta el roquefort ya puedes irte por donde viniste... mentira, quedate y conocé la mejor receta para tu almuerzo.
La merluza al roquefort con papas a la manteca fusiona la textura suave y cremosa con su combinación de sabores perfectamente amalgamados. Te prometo que esta receta queda mejor que la de los restaurantes y no tiene nada que envidiarle. ¿Te la vas a perder?
La merluza al roquefort consiste en filetes de pescados cocidos sobre un colchón de papas a la manteca y cubierto con queso y crema de leche.
Recetas: Merluza al roquefort sabrosa y en 30 minutos
La merluza al roquefort, para los amantes del pescado, es una de las recetas perfectas para el almuerzo o la cena. Esta comida lleva muy pocos ingredientes y se prepara en media hora.
Te dejamos la receta fácil y económica de la merluza al roquefort, compartida por la famosa cocinera Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 4-5 filetes de merluza
- 4 papas medianas
- 200 gramos queso roquefort
- 200 centímetros cúbicos de crema de leche
- 80 gramos manteca
- Sal y pimienta
Paulina cocina prepara esta receta con la mitad de estos ingredientes. Nosotros la adaptamos para que la puedan disfrutar al menos 4 comensales, pero puedes ajustar las cantidades a tu gusto.
Para cuatro comensales, necesitas 5 filetes de pescado. Puedes calcular los ingredientes de la receta a tu gusto.
Cómo preparar Merluza al roquefort, la receta paso a paso
- Para comenzar, lava y pela las papas, córtalas en rodajas finas y colócalas en una fuente para horno sin aceite ni nada.
- A continuación, salpimienta los filetes de merluza a gusto y apóyalos sobre el colchón de papas.
- Luego, corta el queso roquefort junto con la manteca y agrega los ingredientes sobre el pescado y las papas.
- Cocina en horno moderado hasta que las papas y los filetes de merluza estén tiernos, durante 20 minutos aproximadamente.
- En ese momento, incorpora la crema de leche y lleva la merluza al roquefort con papas a la manteca al horno por 5 minutos más.