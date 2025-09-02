Cómo preparar mayonesa de ajo casera: la receta cremosa y natural que se hace rápido

Si uno tiene que elegir una receta para elaborarla, no debe dudar en elegir una que propone el sitio recetafácil.com, una versión original que sale para chuparse los dedos, con un sabor intenso riquísimo.
Lo bueno de esta receta de mayonesa de ajo casera, es que todo el mundo la puede preparar, ya que tiene pasos de elaboración muy simples.
Receta de mayonesa de ajo casera
El sitio de cocina recetafácil.com propone una serie de ingredientes de fácil acceso y pasos que no contemplan complicaciones.
Estos son los ingredientes necesarios para poner manos a la obra con esta deliciosa mayonesa de ajo casera:
Ingredientes
- 3 dientes de ajo
- 1/2 taza de leche fría
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de aceite de girasol
- Jugo de 1/2 limón
- Perejil picado y chile en polvo
Esta receta de mayonesa de ajo es especial para acompañar todo tipo de preparaciones.
Paso a paso de la receta de mayonesa de ajo casera
- Lo primero que se hace es comprar ajo de buena calidad. Pelar tres dientes. Colocar en un recipiente y con un mixer o licuadora, procesarlo junto a la leche y la sal, hasta lograr una pasta homogénea.
- Luego se va agregando el aceite de manera pausada y en forma de hilo. Procesando poco a poco, la mayonesa de ajo irá tomando cuerpo cremoso.
- Incorporar jugo de limón chile en polvo y perejil picado.
- Traspasar la preparación a un nuevo recipiente y llevar a la heladera.
- Antes de consumir, es preferible darle al menos, al menos media hora de reposo, para que todos los ingredientes suelten su aroma y se terminan fusionando entre sí.
La cremosidad de esta receta de mayonesa de ajo casera, es que es muy amigable para el paladar.