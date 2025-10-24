Video: así se llevaron a los perros que atacaron brutalmente a un hombre en Las Heras

Luego de que el hombre de seguridad le diera el ingreso, los testigos del ataque relataron que la víctima estaba caminando hacia el galpón cuando fue emboscado por los perros. A pesar de los intentos del vigilador por frenar la brutal agresión, no tuvo resultado.

Los vecinos aseguran que no es la primera vez que hay problemas con estos perros del galpón de ajo de Las Heras: "Estamos cansados de que esos perros ataquen a la gente. Yo tengo negocio, vienen niños, pasan criaturas a la escuela, mamás con bebés. A mí se me han metido como dos o tres veces en el negocio que está mi casa".

"¿En qué país estamos? ¿Qué van a esperar, que maten a una persona, que maten a un niño para que logren sacar esos animales de ahí?", sentenció una de las vecinas, mientras la ambulancia atendía a la víctima del brutal ataque de perros.

perros lavalle ataque galpon de ajo 2

El hombre, que se desempeñaba como limpiador del galpón de ajos de Las Heras, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore por las heridas en el brazo derecho. La herida más grande la tuvo en el bíceps derecho, pero los perros también lo lesionaron en su antebrazo izquierdo.

El herido fue asistido por los médicos de una ambulancia que llegó al lugar, pero por la grave herida en su brazo derecho causado por los perros tuvo que ser trasladado a un hospital para intentar reparar la grave lesión.

Qué ocurrirá con los perros que atacaron al hombre en Las Heras

Los perros fueron atados y trasladados en una camioneta por empleados de la Municipalidad de Las Heras, quedando bajo la custodia del personal departamental. De igual manera, aseguran que únicamente se realizarán trabajos de control.

Embed - Ataque de perros pitbull en Mendoza. Así se llevaban a los perros

Por lo que se ha dado a conocer, el dueño del galpón de ajos de Las Heras deberá hacerse cargo del traslado y de la resolución de la problemática de la nueva ubicación que deberán tener los perros protagonistas de este ataque. "Evidentemente, al predio no pueden volver" aseguraron.