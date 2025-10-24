El primer barco eólico del mundo: un buque con 64.000 toneladas de carga y dos velas de 37,5 metros
Este barco destaca por su original y sostenible tecnología que permite disminuir la contaminación. Todos los detalles sobre este buque único en el mundo
El sector del transporte marítimo ha comenzado a explorar soluciones innovadoras. Una de las iniciativas más destacadas es la incorporación de tecnología eólica en los buques de carga, una medida representa un paso significativo hacia la descarbonización del transporte marítimo. Te contamos sobre este barco único en el mundo.
El Pyxis Ocean es el primer buque de carga del mundo equipado con tecnología eólica asistida. Este barco carguero, propiedad de Cargill Ocean Transportation, realizó una histórica escala en el Puerto de Tarragona, España, en octubre de 2025.
Procedente de Brasil, este barco transportaba 64.000 toneladas de harina de soja, marcando un hito en la industria marítima al combinar transporte de carga masiva con soluciones tecnológicas ecológicas.
¿Cómo es este barco único en el mundo?
- Velas WindWings de última generación: el buque está equipado con dos velas rígidas de 37,5 metros de altura y 20 metros de ancho, conocidas como WindWings. Estas estructuras, instaladas verticalmente sobre la cubierta del barco, tienen una superficie total de 750 m², diseñada para capturar la energía del viento y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
- Reducción significativa del consumo de combustible: gracias a la propulsión asistida por viento, el este barco ha logrado reducir hasta un 14% su consumo de fueloil, lo que equivale a un ahorro de aproximadamente 3 toneladas de combustible por día. En condiciones óptimas, esta cifra puede llegar hasta 11 toneladas diarias, lo que representa una reducción de 41 toneladas de CO al día, equivalente a retirar 480 coches de la carretera.
- Tecnología automatizada para optimizar el rendimiento: las velas de este buque con un sistema automatizado que ajusta su ángulo en función de la dirección y velocidad del viento, maximizando así la eficiencia energética del barco durante su navegación en mar abierto.
- Compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización: esta iniciativa forma parte del compromiso global del sector marítimo para reducir sus emisiones. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido metas ambiciosas, como reducir al menos un 20% de las emisiones del transporte marítimo para 2030 y alcanzar una disminución del 70% en 2040, con el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050.
- Visibilidad internacional y liderazgo en innovación: este avance no solo posiciona a este barco como líder en innovación, sino que también inspira a otras empresas del sector a adoptar soluciones sostenibles en sus operaciones.