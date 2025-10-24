El sector del transporte marítimo ha comenzado a explorar soluciones innovadoras. Una de las iniciativas más destacadas es la incorporación de tecnología eólica en los buques de carga, una medida representa un paso significativo hacia la descarbonización del transporte marítimo. Te contamos sobre este barco único en el mundo.

Pyxis Ocean

El primer barco eólico del mundo: un buque con 64.000 toneladas de carga y dos velas de 37,5 metros

El Pyxis Ocean es el primer buque de carga del mundo equipado con tecnología eólica asistida. Este barco carguero, propiedad de Cargill Ocean Transportation, realizó una histórica escala en el Puerto de Tarragona, España, en octubre de 2025.