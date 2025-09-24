La desconocida postura de yoga que te permitirá ganar unos centímetros de altura y tonificará tus brazos

Según cuentan expertos en la materia, esta asana no es simplemente un ejercicio de estiramiento, ya que ofrece diversos beneficios, como por ejemplo combatir el encorvamiento y las malas posturas que adoptamos en nuestro día a día, al mismo tiempo que trabaja brazos e isquiotibiales.

La postura del perro boca abajo permitirá un estiramiento del músculo, lo cual brindará una sensación de mayor altura. Es decir que no crecerán los huesos tras realizar este ejercicio, sino que nuestro cuerpo se sentirá “más alto” y estilizado, influyendo en la percepción de la estatura.

Esto se debe a que la mencionada asana de yoga contrarrestará la compresión de la columna vertebral y evitará el daño en los discos intervertebrales (estructuras de cartílago que actúan como amortiguadores entre las vértebras).

yoga posturas Esta es la postura de yoga que recomiendan especialistas para estirar los músculos.

Para realizar esta postura de manera correcta, deberás hacer lo siguiente:

Ponerte en el suelo sobre tus manos y rodillas, como si fueras una mesa. Las manos deben estar justo debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Separar bien los dedos de las manos para tener una base firme.

Apoyar la punta de los pies en el suelo y, al exhalar, levantar las rodillas y empujar la cadera hacia arriba, formando una figura de "V" invertida con el cuerpo.

La espalda debe estar siempre recta para extender la columna vertebral. Los brazos deben estar siempre estirados, al igual que las piernas. Además, el cuello debe encontrarse relajado.

Los especialistas sostienen que esta postura, además de brindarte una sensación de mayor altura, alinea y fortalece hombros, tríceps y antebrazos, al mismo tiempo que tonifica la espalda, las piernas y las muñecas.