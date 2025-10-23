Prime Video tiene una de las mejores series de comedia de las últimas décadas

La serie sigue a David, un joven jugador de tenis que trabaja en el prestigioso y exclusivo club de campo judío Red Oaks durante sus vacaciones de verano en los años 80, mientras trata de entender qué quiere hacer con su vida. Con numerosas subtramas que incluyen a su familia, amigos y compañeros de trabajo, y gira principalmente en torno al club.

David vive en su hogar los tironeos de una familia de clase media que se encamina hacia un divorcio y carga con las expectativas de un éxito que no parece tal cosa para él. Al trabajo y a la familia se suma el terreno del amor. Tiene dos alternativas, su novia con sus clases de gimnasia y la idea de futuro ideal que proyectan juntos, y por el otro, la posibilidad de torcer el rumbo y hacerlo más desafiante.

serie red oaks La serie combina comedia y romance. Imagen: Prime Video.

Red Oaks explora temas como la adolescencia, las relaciones, la movilidad socioeconómica y la búsqueda de la felicidad de forma principalmente cómica, con el trasfondo de la zona de Nueva York y Nueva Jersey en la década de 1980.

Tiene tres temporadas cortas, es ligera, pero no tonta, melancólica pero divertida, y está llena de personajes entrañables. Ideal para maratonear un fin de semana y divertirse un rato.

Reparto