La comedia es un género que busca provocar la risa y entretener al público, caracterizado por un tono humorístico, exageraciones, y generalmente, un final feliz. En esta ocasiónn, la recomendación del día es una serie de Prime Video que tiene tres temporadas y relata una historia ligera pero atrapante.
Prime Video tiene una de las mejores series de comedia de las últimas décadas
Si quieres ver una serie ligera, pero no tonta, tenemos una recomendación ideal para ti. Está disponible en Prime Video y tiene tres temporadas
La serie en cuestión es Red Oaks, una comedia dramática creada por Joe Gangemi y Gregory Jacobs. La primera temporada se estrenó en Prime Video en 2015 y relata una historia entretenida que te engancha desde el primer episodio. A continuación, te contamos de qué se trata.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"En el verano de 1985, David Meyers, de 20 años de edad, acepta un empleo como tenista profesional en el Red Oaks Country Club, en los suburbios de Nueva Jersey, mientras que sus padres, su novia y sus compañeros de trabajo lo presionan hacia un futuro que cada vez está menos seguro de desear", revela Prime Video.
La serie sigue a David, un joven jugador de tenis que trabaja en el prestigioso y exclusivo club de campo judío Red Oaks durante sus vacaciones de verano en los años 80, mientras trata de entender qué quiere hacer con su vida. Con numerosas subtramas que incluyen a su familia, amigos y compañeros de trabajo, y gira principalmente en torno al club.
David vive en su hogar los tironeos de una familia de clase media que se encamina hacia un divorcio y carga con las expectativas de un éxito que no parece tal cosa para él. Al trabajo y a la familia se suma el terreno del amor. Tiene dos alternativas, su novia con sus clases de gimnasia y la idea de futuro ideal que proyectan juntos, y por el otro, la posibilidad de torcer el rumbo y hacerlo más desafiante.
Red Oaks explora temas como la adolescencia, las relaciones, la movilidad socioeconómica y la búsqueda de la felicidad de forma principalmente cómica, con el trasfondo de la zona de Nueva York y Nueva Jersey en la década de 1980.
Tiene tres temporadas cortas, es ligera, pero no tonta, melancólica pero divertida, y está llena de personajes entrañables. Ideal para maratonear un fin de semana y divertirse un rato.
Reparto
- Craig Roberts como David Myers.
- Jennifer Grey es Judy Myers.
- Richard Kind interpreta a Sam Myers.
- Ennis Esmer como Nash Nasser.
- Oliver Cooper es Wheeler.
- Alexandra Turshen como Misty.