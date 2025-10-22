Prime Video es una plataforma de streaming muy completa en lo que respecta a contenido, porque tiene opciones para todos los gustos. Desde comedias románticas, hasta thrillers psicológicos, ficciones, documentales y más. En esta ocasión, te dejamos como recomendación una película de suspenso que relata una historia inquietante que es ideal para ver en los momentos de ocio.
Prime Video y el thriller psicológico que se convertirá en tu película favorita
Esta atrapante película de Prime Video tiene un guion que mezcla filosofía, física cuántica y thriller psicológico
Los thrillers son perfectos para quienes disfrutan de las historias llenas de tensión, giros inesperados y personajes complejos. Atrapan desde el primer minuto y exigen la atención del espectador, sumergiéndolo en tramas que desafían la lógica y exploran los rincones más oscuros de la mente humana. A continuación, presentamos un título que está disponible en Prime Video y cumple con todas las expectativas del género.
La película en cuestión es Coherence (Coherencia), que fue dirigida por James Ward Byrkit. Tuvo su debut mundial en 2013 en Fantastic Fest y es protagonizada por Emily Foxler como una mujer que debe lidiar con extraños sucesos tras el paso cercano de un cometa. A continuación, te contamos detalles de la historia.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"En 1923, el paso de un cometa cerca de Finlandia hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados y afectados, hasta el punto que una mujer llamó a la policía alertando de que el hombre que estaba con ella en su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos cena mientras se preparan para ver pasar un cometa. ¿Podría repetirse la misma historia?", revela Prime Video.
La película gira en torno a unos amigos que se reúnen para cenar el día que un cometa pasa muy cerca del planeta. El grupo habla de sus cosas, de cómo les va en la vida, los caminos que podrían haber elegido y, al mismo tiempo, celebran la amistad y la vida que tienen. Sin embargo, un apagón da lugar a los hechos más extraños que hayan experimentado jamás.
Coherence muestra todas las virtudes del ser humano, y también expone todo lo incoherente que puede ser. Si quieres disfrutar esta película que mezcla física cuántica, suspenso, ciencia ficción y más, puedes verla en Prime Video.
Tráiler
Reparto
- Emily Baldoni es Emily.
- Maury Sterling como Kevin.
- Nicholas Brendon interpreta a Mike.
- Lorene Scafaria como Lee.
- Hugo Armstrong es Hugh
- Elizabeth Gracen interpreta a Beth.