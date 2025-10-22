Prime Video y el thriller psicológico que se convertirá en tu película favorita

coherence Coherence se estrenó en 2013. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"En 1923, el paso de un cometa cerca de Finlandia hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados y afectados, hasta el punto que una mujer llamó a la policía alertando de que el hombre que estaba con ella en su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos cena mientras se preparan para ver pasar un cometa. ¿Podría repetirse la misma historia?", revela Prime Video.

La película gira en torno a unos amigos que se reúnen para cenar el día que un cometa pasa muy cerca del planeta. El grupo habla de sus cosas, de cómo les va en la vida, los caminos que podrían haber elegido y, al mismo tiempo, celebran la amistad y la vida que tienen. Sin embargo, un apagón da lugar a los hechos más extraños que hayan experimentado jamás.

pelicula coherence Coherence está disponible en Prime Video.

Coherence muestra todas las virtudes del ser humano, y también expone todo lo incoherente que puede ser. Si quieres disfrutar esta película que mezcla física cuántica, suspenso, ciencia ficción y más, puedes verla en Prime Video.

Tráiler

Embed - Coherence - Trailer subtitulado en español (HD)

Reparto