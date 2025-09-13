serie manes Manes es una serie de Colombia, de comedia y romance. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Billuka es una Fintech de renombre creada y gestionada conjuntamente por Julián y sus amigos: Ricardo, Simón, Santiago, Tomas, Daniel y Mafe. Antonia, la hija de un empresario muy importante, llega a Colombia con la esperanza de empezar de nuevo. Cuando Julián conoce a Antonia, es amor a primera vista. Posteriormente, Julián se ve envuelto en una serie de conflictos entre el amor y los negocios", relata la descripción de Prime Video.

La serie sigue la complicada relación de amor entre Antonia y Julián, quienes son escépticos ante el compromiso y se enfrentan a los desafíos de las relaciones en la era digital. En esta historia la protagonista conocerá seis versiones diferentes del mundo masculino y lo que para cada uno significa ser hombre. Desde el inconquistable hasta el friendzoneado, el gracioso o el malhumorado, cada uno aporta un toque divertido.

manes serie

Manes combina comedia y romance, cuestionando los estereotipos de género y las dinámicas de las relaciones modernas. A su vez, explora los desafíos de la vida en el mundo Fintech y de las finanzas.

Reparto de la serie