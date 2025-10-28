"Una piedra en el zapato": Chiche Duhalde disparó contra Cristina y Máximo Kirchner tras la derrota del PJ

Chiche_Duhalde.jpg La ex diputada Hilda Chiche Duhalde.

La ex diputada también hizo referencia a la actitud del hijo de la ex vicepresidenta tras el discurso de Axel Kicillof en el búnker: "Hasta último momento, cuando Kicillof terminó de hablar, Máximo Kirchner se retira con una imagen de desdén que todos pudimos ver, entonces estas cosas muestran la capacidad dirigencial".

"Cristina Kirchner es una piedra en el zapato"

Las críticas más fuertes apuntaron a la ex vicepresidenta. Chiche Duhalde aseguró que Cristina Kirchner es actualmente "una piedra en el zapato" para la necesaria unidad del peronismo.

"Tiene que tener la grandeza de permitir la unidad verdadera del peronismo, porque es una piedra en el zapato en este momento", sentenció la histórica dirigente peronista.

Finalmente, Chiche Duhalde instó a la dirigencia a "barajar de nuevo" y llamó a la autocrítica: "Hoy tenemos una falta de liderazgo que me preocupa, si no, desapareceremos, como han desaparecido otros partidos", advirtió, e insistió en que el peronismo "se debe poner de pie con dirigentes que amen la doctrina", basada en la justicia social y la generación de trabajo.

Fuentes: Noticias Argentinas y Radio Splendid