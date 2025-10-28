Las repercusiones de las elecciones legislativas continúan sacudiendo al Partido Justicialista (PJ), el sector más golpeado por los resultados. En medio del resurgir de las internas, referentes históricos del peronismo salieron a cuestionar a la actual cúpula, entre ellos, la exsenadora nacional Hilda Chiche Duhalde.
"Una piedra en el zapato": Chiche Duhalde disparó contra Cristina y Máximo Kirchner tras la derrota del PJ
La exsenadora Chiche Duhalde cargó contra la "incapacidad dirigencial" del peronismo y advirtió sobre la falta de liderazgo: "Si no, desapareceremos"
En declaraciones radiales, Chiche Duhalde cuestionó duramente a la expresidenta Cristina Kirchner y al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. La ex primera dama consideró que existe una preocupante "incapacidad dirigencial" y una "falta de liderazgo" que podría llevar al espacio a "desaparecer".
Críticas directas a la conducción de Máximo Kirchner
Al analizar la derrota del justicialismo, Chiche Duhalde cargó directamente contra la conducción en la provincia de Buenos Aires: "Yo no acepto de ninguna manera que quién conduzca el peronismo de la provincia de Buenos Aires sea Máximo Kirchner, no tiene antecedentes, no tiene sustento para conducir un partido como el nuestro", afirmó tajante.
La ex diputada también hizo referencia a la actitud del hijo de la ex vicepresidenta tras el discurso de Axel Kicillof en el búnker: "Hasta último momento, cuando Kicillof terminó de hablar, Máximo Kirchner se retira con una imagen de desdén que todos pudimos ver, entonces estas cosas muestran la capacidad dirigencial".
"Cristina Kirchner es una piedra en el zapato"
Las críticas más fuertes apuntaron a la ex vicepresidenta. Chiche Duhalde aseguró que Cristina Kirchner es actualmente "una piedra en el zapato" para la necesaria unidad del peronismo.
"Tiene que tener la grandeza de permitir la unidad verdadera del peronismo, porque es una piedra en el zapato en este momento", sentenció la histórica dirigente peronista.
Finalmente, Chiche Duhalde instó a la dirigencia a "barajar de nuevo" y llamó a la autocrítica: "Hoy tenemos una falta de liderazgo que me preocupa, si no, desapareceremos, como han desaparecido otros partidos", advirtió, e insistió en que el peronismo "se debe poner de pie con dirigentes que amen la doctrina", basada en la justicia social y la generación de trabajo.
Fuentes: Noticias Argentinas y Radio Splendid