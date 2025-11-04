Millones afectados por el huracán Melissa

El Gobierno confirmó al menos 32 muertes y daños masivos tras el paso del huracán Melissa, que impactó la isla como categoría cinco, dejando un panorama de destrucción total.

huracan melissa efe 2 Una persona pasando por una calle destruida tras el paso del huracán Melissa, en Black River en Jamaica (Archivo). Crédito: EFE/ Orlando Barría.

Cuba: miles sin hogar tras el paso del huracán

En Cuba, el PMA prevé asistir a 900.000 personas durante tres meses, con la mitad recibiendo ayuda extendida. Antes del paso del huracán, el Gobierno cubano y la ONU habían almacenado alimentos para 275.000 personas, lo que permitió reaccionar rápidamente.

Hasta ahora, 181.000 evacuados ya recibieron asistencia alimentaria. Sin embargo, los daños son enormes: más de 45.000 viviendas fueron destruidas o severamente afectadas, según cifras oficiales.

El huracán Melissa también provocó inundaciones, apagones, pérdida de cultivos y severos destrozos estructurales en el oriente cubano.

Haití, el país más golpeado por Melissa

El panorama en Haití es aún más dramático. El huracán destruyó casas e infraestructura a lo largo de la costa sur, dejando al menos 31 muertos y 21 desaparecidos. El PMA distribuyó pagos anticipados por 900.000 dólares a 50.000 personas para proteger sus medios de vida.

A medida que las familias vuelven a sus hogares, reciben raciones de alimentos para dos semanas y un mes de asistencia en efectivo para adquirir productos básicos. Hasta el momento, 12.700 personas fueron asistidas directamente, y la meta es llegar a 190.000.

El organismo lanzó un llamado urgente por 74 millones de dólares para ayudar a 1,1 millones de personas en el Caribe y coordinar la logística y telecomunicaciones de emergencia.

Más de 50 personas murieron por el paso del huracán Melissa, principalmente en Haití y Jamaica, donde los equipos de rescate aún luchan por llegar a las zonas más aisladas.