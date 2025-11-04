Millones afectados por el huracán Melissa

El huracán Melissa azotó el Caribe con fuerza devastadora, dejando cerca de seis millones de personas afectadas en Jamaica, Cuba y Haití, según informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Ante la magnitud del desastre, el organismo intensificó la entrega de ayuda alimentaria y logística en toda la región, informó EFE.
La situación en Jamaica
En Jamaica, unas 1.500 personas ya recibieron kits con arroz, lentejas, pescado, carne enlatada y aceite vegetal. Además, hay barcos con más suministros en camino.
El PMA planea asistir a 200.000 jamaiquinos con alimentos y transferencias de dinero, en coordinación con las autoridades nacionales. Para acelerar la distribución, se desplegaron almacenes, montacargas y contenedores en zonas clave como Black River.
El Gobierno confirmó al menos 32 muertes y daños masivos tras el paso del huracán Melissa, que impactó la isla como categoría cinco, dejando un panorama de destrucción total.
Cuba: miles sin hogar tras el paso del huracán
En Cuba, el PMA prevé asistir a 900.000 personas durante tres meses, con la mitad recibiendo ayuda extendida. Antes del paso del huracán, el Gobierno cubano y la ONU habían almacenado alimentos para 275.000 personas, lo que permitió reaccionar rápidamente.
Hasta ahora, 181.000 evacuados ya recibieron asistencia alimentaria. Sin embargo, los daños son enormes: más de 45.000 viviendas fueron destruidas o severamente afectadas, según cifras oficiales.
El huracán Melissa también provocó inundaciones, apagones, pérdida de cultivos y severos destrozos estructurales en el oriente cubano.
Haití, el país más golpeado por Melissa
El panorama en Haití es aún más dramático. El huracán destruyó casas e infraestructura a lo largo de la costa sur, dejando al menos 31 muertos y 21 desaparecidos. El PMA distribuyó pagos anticipados por 900.000 dólares a 50.000 personas para proteger sus medios de vida.
A medida que las familias vuelven a sus hogares, reciben raciones de alimentos para dos semanas y un mes de asistencia en efectivo para adquirir productos básicos. Hasta el momento, 12.700 personas fueron asistidas directamente, y la meta es llegar a 190.000.
El organismo lanzó un llamado urgente por 74 millones de dólares para ayudar a 1,1 millones de personas en el Caribe y coordinar la logística y telecomunicaciones de emergencia.
Más de 50 personas murieron por el paso del huracán Melissa, principalmente en Haití y Jamaica, donde los equipos de rescate aún luchan por llegar a las zonas más aisladas.