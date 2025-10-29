Inicio Mundo Donald Trump
Trump prometió ayuda tras la "catastrófe" en Jamaica mientras el huracán Melissa avanza en Cuba

Donald Trump calificó a Jamaica como “zona catastrófica” que registró vientos de más de 300 km/h. En Cuba evacuaron a más de 730.000 personas

Por UNO
El huracán Melissa, el de mayor intensidad de esta temporada en el Atlántico, tocó tierra este martes en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazaron con provocar inundaciones y daños catastróficos. Ya por la tarde, comenzó a perder fuerza y se degradó al pasar de categoría 5 a 4, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. FOTO: (Xinhua/Jamaica Observer/NA).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país ofrecerá ayuda humanitaria inmediata a Jamaica tras los destrozos sin precedentes causados por el huracán Melissa.

Donald Trump calificó a la isla caribeña como “zona catastrófica” y se mostró impresionado por la ferocidad del meteoro.

“Nunca había visto un huracán con vientos tan extremos como este. Literalmente está derribando todo a su paso”, sostuvo Trump, destacando que el ciclón generó ráfagas de más de 300 kilómetros por hora.

El presidente aseguró que Washington está listo para actuar: “Tenemos que hacerlo, así que estamos observando la situación de cerca y listos para actuar. Está causando un daño enorme en este mismo momento mientras hablamos”.

Huracán en Jamaica
Advierten que “se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas”.

Temporada de huracanes: la ruta destructiva de Melissa pone a Cuba en alerta máxima

Tras su paso devastador por Jamaica, el huracán Melissa se fortaleció notablemente y avanza ahora peligrosamente hacia el este de Cuba.

Las autoridades cubanas activaron la máxima alerta y ya se reportan más de 730.000 evacuados en las provincias orientales. De hecho, en Granma y Santiago de Cuba ya comenzaron a registrarse crecidas de ríos e inundaciones por las fuertes lluvias precursoras de la llegada del fenómeno.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU., el ciclón experimentó fluctuaciones extremas de intensidad:

  • Durante su impacto en Jamaica, el fenómeno bajó de la máxima Categoría 5 a una Categoría 3.

  • Sin embargo, al volver a ganar fuerza sobre las cálidas aguas del mar Caribe, subió de nuevo a Categoría 4, con vientos extremos.

HURACAN-MELISSA-JAMAICA-efe 1
Un hombre carga una lona para cubrir el techo de una casa antes del paso del huracán Melissa este lunes, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore en Jamaica. Crédito: EFE/Rudolph Brown.

El CNH advirtió que “se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas”, manteniendo el nivel de alerta regional al máximo.

