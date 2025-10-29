El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país ofrecerá ayuda humanitaria inmediata a Jamaica tras los destrozos sin precedentes causados por el huracán Melissa.
Trump prometió ayuda tras la "catastrófe" en Jamaica mientras el huracán Melissa avanza en Cuba
Donald Trump calificó a Jamaica como “zona catastrófica” que registró vientos de más de 300 km/h. En Cuba evacuaron a más de 730.000 personas
Donald Trump calificó a la isla caribeña como “zona catastrófica” y se mostró impresionado por la ferocidad del meteoro.
“Nunca había visto un huracán con vientos tan extremos como este. Literalmente está derribando todo a su paso”, sostuvo Trump, destacando que el ciclón generó ráfagas de más de 300 kilómetros por hora.
El presidente aseguró que Washington está listo para actuar: “Tenemos que hacerlo, así que estamos observando la situación de cerca y listos para actuar. Está causando un daño enorme en este mismo momento mientras hablamos”.
Temporada de huracanes: la ruta destructiva de Melissa pone a Cuba en alerta máxima
Tras su paso devastador por Jamaica, el huracán Melissa se fortaleció notablemente y avanza ahora peligrosamente hacia el este de Cuba.
Las autoridades cubanas activaron la máxima alerta y ya se reportan más de 730.000 evacuados en las provincias orientales. De hecho, en Granma y Santiago de Cuba ya comenzaron a registrarse crecidas de ríos e inundaciones por las fuertes lluvias precursoras de la llegada del fenómeno.
Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU., el ciclón experimentó fluctuaciones extremas de intensidad:
Durante su impacto en Jamaica, el fenómeno bajó de la máxima Categoría 5 a una Categoría 3.
Sin embargo, al volver a ganar fuerza sobre las cálidas aguas del mar Caribe, subió de nuevo a Categoría 4, con vientos extremos.
El CNH advirtió que “se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas”, manteniendo el nivel de alerta regional al máximo.