Trump prometió ayuda tras la "catastrófe" en Jamaica mientras el huracán Melissa avanza en Cuba

El presidente aseguró que Washington está listo para actuar: “Tenemos que hacerlo, así que estamos observando la situación de cerca y listos para actuar. Está causando un daño enorme en este mismo momento mientras hablamos”.

Huracán en Jamaica Advierten que “se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas”.

Temporada de huracanes: la ruta destructiva de Melissa pone a Cuba en alerta máxima

Tras su paso devastador por Jamaica, el huracán Melissa se fortaleció notablemente y avanza ahora peligrosamente hacia el este de Cuba.

Las autoridades cubanas activaron la máxima alerta y ya se reportan más de 730.000 evacuados en las provincias orientales. De hecho, en Granma y Santiago de Cuba ya comenzaron a registrarse crecidas de ríos e inundaciones por las fuertes lluvias precursoras de la llegada del fenómeno.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU., el ciclón experimentó fluctuaciones extremas de intensidad:

Durante su impacto en Jamaica, el fenómeno bajó de la máxima Categoría 5 a una Categoría 3 .

Sin embargo, al volver a ganar fuerza sobre las cálidas aguas del mar Caribe, subió de nuevo a Categoría 4, con vientos extremos.

HURACAN-MELISSA-JAMAICA-efe 1 Un hombre carga una lona para cubrir el techo de una casa antes del paso del huracán Melissa este lunes, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore en Jamaica. Crédito: EFE/Rudolph Brown.

El CNH advirtió que “se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermudas”, manteniendo el nivel de alerta regional al máximo.