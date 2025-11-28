Inicio Sociedad Tormentas
Tormenta y viento Zonda: qué día de la semana se esperan las fuertes ráfagas

Este día de la semana se esperan fuertes tormentas acompañadas de viento Zonda según la Dirección de Contingencias Climáticas

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres
Estas son las zonas afectadas por las fuertes tormentas.



Luego de varias semanas con distintos fenómenos presentes en Mendoza como vientos y lluvias, la Dirección de Contingencias Climáticas compartió que para este fin de semana se esperan fuertes tormentas con viento Zonda. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Tormenta y viento Zonda en Mendoza

La dirección de Contingencias Climáticas compartió el pronóstico de la semana y cómo irá evolucionando el tiempo. Este sábado comenzará de manera inestable, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Se pronostica una máxima de 31°C y una mínima: 18°C.

viento zonda auto
Se deben tomar las medidas necesarias para cuidarse de los fuertes vientos.



Para el domingo 30 de noviembre se pronostica un día inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Además, se espera que llegue viento Zonda en Malargüe acompañado de tormentas severas.

Ya para el comienzo de semana, el lunes 1 de diciembre, cambia el pronóstico a poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda y tormentas

tormenta rayo
Evitá salir durante fenómeno meteorológicos fuertes.



  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En caso de tormentas

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

