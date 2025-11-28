Tormenta y viento Zonda: qué día de la semana se esperan las fuertes ráfagas

Luego de varias semanas con distintos fenómenos presentes en Mendoza como vientos y lluvias, la Dirección de Contingencias Climáticas compartió que para este fin de semana se esperan fuertes tormentas con viento Zonda. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Tormenta y viento Zonda en Mendoza
La dirección de Contingencias Climáticas compartió el pronóstico de la semana y cómo irá evolucionando el tiempo. Este sábado comenzará de manera inestable, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Se pronostica una máxima de 31°C y una mínima: 18°C.
Para el domingo 30 de noviembre se pronostica un día inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Además, se espera que llegue viento Zonda en Malargüe acompañado de tormentas severas.
Ya para el comienzo de semana, el lunes 1 de diciembre, cambia el pronóstico a poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda y tormentas
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
En caso de tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
