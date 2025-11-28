Tormenta y viento Zonda: qué día de la semana se esperan las fuertes ráfagas

Tormenta y viento Zonda en Mendoza

La dirección de Contingencias Climáticas compartió el pronóstico de la semana y cómo irá evolucionando el tiempo. Este sábado comenzará de manera inestable, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Se pronostica una máxima de 31°C y una mínima: 18°C.

viento zonda auto Se deben tomar las medidas necesarias para cuidarse de los fuertes vientos.

Para el domingo 30 de noviembre se pronostica un día inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Además, se espera que llegue viento Zonda en Malargüe acompañado de tormentas severas.