La verdura que mantiene las paltas frescas por más tiempo en la heladera: truco casero efectivo

Hay una verdura que puede ayudarte a conservar por más tiempo las paltas en la heladera de tu casa, siendo ideal para cuando no quieres consumir todo de una vez. Este truco casero, a menudo desconocido por muchos, es efectivo para dejar atrás un problema bastante común.
Generalmente, una palta en la heladera puede mantenerse por un período de 2 o 3 días siempre y cuando esté cortada en la heladera, aunque puede conservarse entre 2 y 4 días si se mantiene herméticamente. Con esta verdura, puede durar mucho más.
Cebolla, la verdura que ayuda a mantener la palta en la heladera
La cebolla libera compuestos de azufre que actúan como antioxidantes naturales, retrasando el proceso de oxidación y evitando que la pulpa se ponga marrón. Los pasos a seguir para realizar este truco casero son los que se muestran a continuación:
- Prepara el recipiente: elige un recipiente hermético de tamaño adecuado para la palta que vas a guardar.
- Agrega la cebolla: corta trozos grandes de cebolla y colócalos en el fondo del recipiente. Es preferible que la cebolla no toque directamente la pulpa de la palta.
- Coloca la palta: pon la mitad de la palta dentro del recipiente, con el lado del corte hacia arriba.
- Cierra herméticamente: tapa bien el recipiente para que no entre aire y guárdalo en la heladera.
Ya lo sabes, si quieres que una palta ya cortada dure más días en tu heladera, todo lo que tienes que hacer es recurrir a la cebolla como una verdura que ayuda a esta finalidad.
Los beneficios de la palta para la salud
El consumo habitual de palta se ve traducido en grandes beneficios para la salud de las personas. Este fruto es ventajoso para la salud cardiovascular, digestiva, y el control del peso.
Además, comer palta de forma habitual ayuda a la salud cerebral y ósea y, como si fuese poco, también cuida la apariencia de la piel y mejora la vista.