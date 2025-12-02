La verdura que mantiene las paltas frescas por más tiempo en la heladera: truco casero efectivo

Prepara el recipiente: elige un recipiente hermético de tamaño adecuado para la palta que vas a guardar.

elige un recipiente hermético de tamaño adecuado para la palta que vas a guardar. Agrega la cebolla: corta trozos grandes de cebolla y colócalos en el fondo del recipiente. Es preferible que la cebolla no toque directamente la pulpa de la palta.

corta trozos grandes de cebolla y colócalos en el fondo del recipiente. Es preferible que la cebolla no toque directamente la pulpa de la palta. Coloca la palta: pon la mitad de la palta dentro del recipiente, con el lado del corte hacia arriba.

pon la mitad de la palta dentro del recipiente, con el lado del corte hacia arriba. Cierra herméticamente: tapa bien el recipiente para que no entre aire y guárdalo en la heladera.

Cebolla La cebolla puede retrasar el oxidamiento de la palta.

Ya lo sabes, si quieres que una palta ya cortada dure más días en tu heladera, todo lo que tienes que hacer es recurrir a la cebolla como una verdura que ayuda a esta finalidad.

Los beneficios de la palta para la salud

El consumo habitual de palta se ve traducido en grandes beneficios para la salud de las personas. Este fruto es ventajoso para la salud cardiovascular, digestiva, y el control del peso.

Además, comer palta de forma habitual ayuda a la salud cerebral y ósea y, como si fuese poco, también cuida la apariencia de la piel y mejora la vista.