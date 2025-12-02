Cómo preparar Huevos pericos: la receta sabrosa y abundante con 5 ingredientes y en 10 minutos

El huevo es uno de los alimentos más versátiles del mundo. Sirve para preparar recetas saladas y dulces, dado que hay múltiples maneras de cocinarlo. Si bien revuelto es su forma más popular, hay otras opciones sabrosas y abundantes para tener en cuenta en el almuerzo, la cena, el desayuno o la merienda.
En esta ocasión, presentamos la receta de huevos pericos: son nutritivos, abundantes y combinan todo el sabor de la cebolla y el tomate. Originarios de Venezuela y Colombia, hay versiones que añaden pimiento verde y/o pimiento rojo picado al sofrito para intensificar los sabores.
Para preparar los huevos pericos solo se necesitan 4 ingredientes y se elaboran en pocos pasos. Además, es un plato que se adapta a cualquier momento del día.
Receta de huevos pericos sabrosos y abundantes
Para preparar huevos pericos se necesitan pocos ingredientes. Esta receta para 2 personas necesita los siguientes insumos:
Ingredientes:
- 1/2 cebolla
- 2 tomates
- Aceite de oliva virgen extra
- 4 huevos
- Sal
Cómo preparar la receta de huevos pericos llenos de sabor
- Primero, pela y pica la cebolla finamente. Lava los tomates y pícalos en pequeños cubos.
- Por otra parte, bate los huevos en un bol y condimenta con sal.
- A continuación, alienta una sartén con un chorro de aceite, agrega la cebolla y el tomate y rehoga a fuego medio por 5 minutos.
- Luego, agrega los huevos batidos y déjalos cocinar, sin remover, hasta que la mezcla comience a secarse.
- Para terminar, remueve los huevos pericos para mezclar con el tomate y cebolla. Cocina por otros dos minutos o listo.
Cómo servir los huevos pericos
Las arepas son ideales para acompañar los huevos pericos. Sin embargo, si no las consigues, puedes servirlos con tostadas de pan para el desayuno o la merienda. A su vez, puedes incluir una taza de café y una fruta para tener una comida nutritiva y completa.