Cómo preparar Huevos pericos: la receta sabrosa y abundante con 5 ingredientes y en 10 minutos

En esta ocasión, presentamos la receta de huevos pericos: son nutritivos, abundantes y combinan todo el sabor de la cebolla y el tomate. Originarios de Venezuela y Colombia, hay versiones que añaden pimiento verde y/o pimiento rojo picado al sofrito para intensificar los sabores.

Para preparar los huevos pericos solo se necesitan 4 ingredientes y se elaboran en pocos pasos. Además, es un plato que se adapta a cualquier momento del día.