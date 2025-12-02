Inicio Recetas huevo
Versátiles

Cómo preparar Huevos pericos: la receta sabrosa y abundante con 5 ingredientes y en 10 minutos

Originarios de Colombia y Venezuela, los huevos pericos son una de las recetas más versátiles, sabrosas y abundantes

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los huevos pericos son una receta originaria de Colombia y Venezuela. 

Los huevos pericos son una receta originaria de Colombia y Venezuela. 

El huevo es uno de los alimentos más versátiles del mundo. Sirve para preparar recetas saladas y dulces, dado que hay múltiples maneras de cocinarlo. Si bien revuelto es su forma más popular, hay otras opciones sabrosas y abundantes para tener en cuenta en el almuerzo, la cena, el desayuno o la merienda.

En esta ocasión, presentamos la receta de huevos pericos: son nutritivos, abundantes y combinan todo el sabor de la cebolla y el tomate. Originarios de Venezuela y Colombia, hay versiones que añaden pimiento verde y/o pimiento rojo picado al sofrito para intensificar los sabores.

Para preparar los huevos pericos solo se necesitan 4 ingredientes y se elaboran en pocos pasos. Además, es un plato que se adapta a cualquier momento del día.

huevos pericos (2)
Los huevos pericos son una de las recetas m&aacute;s vers&aacute;tiles para disfrutar en el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.&nbsp;

Los huevos pericos son una de las recetas más versátiles para disfrutar en el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.

Receta de huevos pericos sabrosos y abundantes

Para preparar huevos pericos se necesitan pocos ingredientes. Esta receta para 2 personas necesita los siguientes insumos:

Ingredientes:

  • 1/2 cebolla
  • 2 tomates
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 4 huevos
  • Sal
huevos pericos (1)
Los huevos pericos se preparan con solo 5 ingredientes.

Los huevos pericos se preparan con solo 5 ingredientes.

Cómo preparar la receta de huevos pericos llenos de sabor

  1. Primero, pela y pica la cebolla finamente. Lava los tomates y pícalos en pequeños cubos.
  2. Por otra parte, bate los huevos en un bol y condimenta con sal.
  3. A continuación, alienta una sartén con un chorro de aceite, agrega la cebolla y el tomate y rehoga a fuego medio por 5 minutos.
  4. Luego, agrega los huevos batidos y déjalos cocinar, sin remover, hasta que la mezcla comience a secarse.
  5. Para terminar, remueve los huevos pericos para mezclar con el tomate y cebolla. Cocina por otros dos minutos o listo.

Cómo servir los huevos pericos

Las arepas son ideales para acompañar los huevos pericos. Sin embargo, si no las consigues, puedes servirlos con tostadas de pan para el desayuno o la merienda. A su vez, puedes incluir una taza de café y una fruta para tener una comida nutritiva y completa.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar