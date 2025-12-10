Inicio Economía Dólar
El dólar oficial cerró con una caída en medio de la expectativa por las licitaciones del Tesoro

En cambio, el dólar blue continuó con la tendencia alcista y sumó otros $5 respecto al martes. Se vendió a $1.454 en las cuevas de la city mendocina

El dólar oficial se vendió a $1.460 en el Banco Nación.

Después de haber arrancado la semana en alza, la cotización del dólar oficial finalizó este miércoles con una baja y se comercializó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Se trató de una caída de $5 en relación a la jornada anterior.

La moneda estadounidense operó a la baja -el martes se ubicó en $1.465-, en un escenario de gran expectativa por las licitaciones en dólares y en pesos que encarará el Ministerio de Economía.

En cambio, el dólar blue continuó con la tendencia alcista y sumó otros $5 respecto al martes. De esta manera, cotizó en $1.430 para la compra y $1.450 para la punta vendedora en las cuevas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), lo que significó un aumento del 0,35%. En Mendoza se ofreció a $1.454.

pronostico dolar blue.jpg

El dólar y las cotizaciones financieras

Este miércoles se conoce la licitación por el título BONAR 2029N, a 4 años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que buscará obtener un monto de U$S1.000 millones a una tasa del 9%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar mayorista se ubicó en $1.438, bajó 0,2% y quedó a 78 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.516).

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró un incremento del 0,29% hasta $1.473,3, y el Contado Con Liquidación (CCL) bajó 0,09% hasta los $1.501.

En tanto que el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.898 con estos últimos movimientos del mercado financiero.

