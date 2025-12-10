El dólar oficial cerró con una caída en medio de la expectativa por las licitaciones del Tesoro

Después de haber arrancado la semana en alza, la cotización del dólar oficial finalizó este miércoles con una baja y se comercializó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Se trató de una caída de $5 en relación a la jornada anterior.
La moneda estadounidense operó a la baja -el martes se ubicó en $1.465-, en un escenario de gran expectativa por las licitaciones en dólares y en pesos que encarará el Ministerio de Economía.
En cambio, el dólar blue continuó con la tendencia alcista y sumó otros $5 respecto al martes. De esta manera, cotizó en $1.430 para la compra y $1.450 para la punta vendedora en las cuevas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), lo que significó un aumento del 0,35%. En Mendoza se ofreció a $1.454.
El dólar y las cotizaciones financieras
Este miércoles se conoce la licitación por el título BONAR 2029N, a 4 años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que buscará obtener un monto de U$S1.000 millones a una tasa del 9%.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El dólar mayorista se ubicó en $1.438, bajó 0,2% y quedó a 78 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.516).
En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró un incremento del 0,29% hasta $1.473,3, y el Contado Con Liquidación (CCL) bajó 0,09% hasta los $1.501.
En tanto que el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.898 con estos últimos movimientos del mercado financiero.