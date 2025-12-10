El dólar oficial cerró con una caída en medio de la expectativa por las licitaciones del Tesoro

pronostico dolar blue.jpg

El dólar y las cotizaciones financieras

Este miércoles se conoce la licitación por el título BONAR 2029N, a 4 años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que buscará obtener un monto de U$S1.000 millones a una tasa del 9%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar mayorista se ubicó en $1.438, bajó 0,2% y quedó a 78 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.516).

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró un incremento del 0,29% hasta $1.473,3, y el Contado Con Liquidación (CCL) bajó 0,09% hasta los $1.501.

En tanto que el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.898 con estos últimos movimientos del mercado financiero.