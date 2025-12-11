El dólar oficial no registró variaciones al igual que el dólar blue

Dolares (3) El dólar blue no registró movimientos este jueves.

El dólar blue también se mantuvo estable

El dólar blue que venía con tendencia aclista cotizó durante la tarde del jueves en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, sin cambios en su cotización.

El dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 0,1% y quedó a 77 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.516,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,39% hasta $1.478,40 y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo en 0,33% hasta los $1.508,80.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en US$41.663 millones.

Por otra parte acciones y ADRs cayeron este jueves hasta 5% y el riesgo país subió 1% hasta 634 puntos, en una jornada en la que el Merval cerró con balance negativo.

El S&P Merval cerró con una baja de 1,10%, hasta los 2.980.580,50 puntos. Medido en dólares retrocedió 2,5%.