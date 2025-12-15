La cámara de comercios de Mendoza y una campaña para atraer las compras de Navidad

La acción cuenta con apoyo de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y de varias firmas, como Estancia Mendoza, Instituto Asegurador Mercantil (IAM) y la obra social del personal de pymes (Osdepym).

Los premios por comprar en Navidad

Un año atrás, para la Navidad 2024, los comercios miembros de Cecitys se habían encolumnado en una campaña similar. Sin embargo, fue un momento tal vez más desafiante, en pleno boom de los tours de compras a Chile que parecen aflojar.

Ahora, el principal "gancho", las órdenes de compra, tiene montos que están repartidos: se sortearán 3 de $50.000 cada una y un premio mayor de $100.000.

Además, quienes hagan sus compras navideñas al Centro de la ciudad de Mendoza podrán llevarse una botella de vino como canje a cambio de un ticket de compra por $60.000 "o la suma de varios tickets en distintos comercios", aclararon.

Cecitys ya apostó un stand en pleno Km0 de la Ciudad de Mendoza (Peatonal Sarmiento y avenida San Martín). Por allí deben pasar quienes se lleven sus premios por las compras de Navidad el 18, 19, 20, 22, 23 y 30 de diciembre de 16 a 19.

También habrá atención los miércoles 24 y 31 de 10 a a 13.