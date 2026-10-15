Criptomonedas: exigen nuevos requisitos de solvencia a las empresas que manejan activos digitales

La CNV exige mayores estándares patrimoniales y operativos para el sector que maneja los activos virtuales (criptomonedas).

Solvencia y requisitos patrimoniales para las empresas de criptomonedas

La norma fija parámetros precisos sobre el respaldo económico necesario para actuar en el mercado argentino. Los montos mínimos exigidos de patrimonio neto continúan referenciados en dólares convertibles a la cotización oficial del Banco Central (BCRA). Las firmas solicitantes deben acreditar la solvencia requerida según las responsabilidades y el volumen de su categoría operativa.

En materia societaria, las organizaciones radicadas en la Argentina deben estar constituidas bajo figuras específicas previstas por la Ley General de Sociedades. A su vez, las entidades radicadas en el exterior deben contar con representación legal o sucursal debidamente inscripta para brindar servicios a usuarios locales.

Con estos ajustes, la CNV busca consolidar un marco de mayor previsibilidad jurídica para las plataformas cripto y proteger la estabilidad de las operaciones.

Reportes técnicos y transparencia informativa ante la CNV y el mercado de criptomonedas

Otro de los ejes centrales de la actualización es la unificación en los esquemas de rendición de cuentas periódicas. El ente regulador incorporó un instructivo técnico con el propósito de estandarizar la información contable y operativa que las plataformas envían a las autoridades. Esta medida busca agilizar el monitoreo continuo y homogenizar la recepción de datos en el sistema centralizado de la entidad gubernamental.

Por otra parte, la disposición ratifica la estricta obligación de mantener segregados los fondos depositados por los clientes respecto de los activos propios de la firma. Las empresas deben aplicar protocolos de ciberseguridad, implementar políticas de prevención de lavado de dinero (PLA/FT/FP) y garantizar a los usuarios una comunicación transparente en torno al manejo de sus criptomonedas.

El organismo continuará supervisando el cumplimiento de estos requisitos en todas las fases de la operación, garantizando la trazabilidad de los fondos y reforzando las exigencias de cumplimiento normativo para todos los actores inscritos en el registro oficial.

Los principales aspectos que cambian

Registro de proveedores: se establecen procedimientos específicos para modificar la categoría de inscripción de los PSAV, actualizar datos societarios, cancelar el registro o informar el cese de actividades.

Requisitos patrimoniales: se ajustan las exigencias de patrimonio neto y la documentación respaldatoria que deben presentar los proveedores, según la categoría en la que estén inscriptos.

Montos mínimos: los requisitos patrimoniales contemplan valores expresados en dólares estadounidenses y su conversión al tipo de cambio de referencia establecido por el Banco Central, según corresponda.

Presentación de información: se modifica el régimen informativo periódico que deben cumplir los PSAV ante la CNV.

Reportes estandarizados: se incorpora un instructivo técnico para homogeneizar la información que las empresas deben remitir al organismo regulador.

Custodia de activos: los proveedores deben cumplir las obligaciones aplicables para mantener separados los fondos y activos de sus clientes de los propios.

Transparencia con los usuarios: deben brindar información clara sobre sus servicios y las condiciones de operación.

Prevención de delitos financieros: las obligaciones incluyen medidas de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP), conforme al marco normativo aplicable.