Como parte de la operación por la cual se quedó con Telefónica Móviles (Movistar) el directorio de Telecom Argentina aprobó la oferta de CPS Comunicaciones S.A. (Metrotel) para adquirir un paquete de clientes de telefonía móvil e internet residencial, junto con parte de su infraestructura, por 450 millones de dólares más IVA.
Tras la compra de Movistar, Telecom traspasó 6 millones de clientes a una nueva empresa operadora
Es una medida antimonopolio de Defensa de la Competencia. Metrotel pagará U$S450 millones por clientes y activos de Movistar e internet de Telefónica a Telecom
La decisión responde a la condición del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) para aprobar la compra. Básicamente, que Telecom ceda parte de la cartera de clientes de Movistar a una tercera empresa para evitar la "concentración económica" o monopolio del mercado.
Tras concretarse la compra de activos de Movistar por parte de Telecom hace un mes, y conocerse la exigencia del organismo regulador, Metrotel había presentado una oferta de compra. Resta saber cuántos de los 373.000 clientes de Movistar en Mendoza pasarán a la órbita de la tercera empresa que hasta ahora sólo operaba en Buenos Aires.
Desde entonces, según la apoderada de Telecom, Andrea Cerdán, "se sometió a consideración a Metrotel como posible adquirente de paquetes de clientes de servicios móviles y servicios de internet residencial indicados en el Condicionamiento al que se subordinó la operación de concentración económica".
Tuenti y algo más: cuántos clientes le traspasa Telecom a Metrotel
Además de expandirse a nivel nacional con el servicio de internet, con la flamante operación Metrotel se mete en la discusión del negocio de la telefonía celular. Será desde ahora uno de los tres jugadores del mercado argentino, junto a Telecom (lider indiscutido con la compra de los activos de Movistar) y Claro.
El convenio de traspaso contempla que Metrotel se quede con algo más de 6 millones de clientes de telefonía celular en todo el país. De esa cifra, 4.002.013 están en el AMBA, y los restantes 2.003.412 se reparten en otras provincias incluida Mendoza.
En cuanto al servicio de internet residencial, Telecom le vende al nuevo operador 211.566 usuarios de 28 localidades (todos con línea de telefonía fija asociada). A todos ellos, según se informó, Movistar notificará del cambio "a la brevedad", aunque mantendrán la numeración, contratos, saldo prepago no consumido y promociones vigentes para garantizar la continuidad del servicio.
Dentro del paquete, Movistar incluyó la licencia de Tuenti, una segunda marca de la compañía que acaba de absorber Telecom. Esto suma la prestación de servicios transitorios de transición operativa, corolario de la megaoperación que Defensa de la Competencia había frenado a principios del 2025 para evitar el monopolio del mercado.
Los activos de Movistar que controlará el nuevo operador
A instancias del acuerdo refrendado con Telecom, para poder operar parte del servicio de conectividad en el país el nuevo jugador asumió el espectro radioeléctrico, esto es, los derechos de uso sobre frecuencias clave para la prestación de servicios inalámbricos.
Obviamente, para poder ejercer la prestación, el desembolso de U$S450 millones (en cuotas) incluye la infraestructura física de red: el core de la red móvil y también la totalidad de activos que integran la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) desplegada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Otra cuestión más técnica es un "acuerdo marco de compartición", por la que las empresas se reparten un esquema de RAN Sharing (red de acceso de radio), Roaming e instalación co-ubicada de infraestructura pasiva entre Telecom, TMA y Metrotel.
"Quedan excluidos de esta cifra los montos asociados a los contratos conexos, los cuales se liquidarán por separado según las condiciones operativas que se establezcan" dice un apartado del acuerdo que firmaron Telecom, Movistar y el nuevo operador.
En pocas palabras
- Telecom: aprobó la venta de parte de los activos adquiridos a Movistar junto a 6 millones de clientes e infraestructura de internet a Metrotel por U$S450 millones.
- Defensa de la Competencia: exigió la cesión de clientes para evitar el monopolio tras la compra de Movistar por parte de Telecom.
- Metrotel: adquiere la licencia de Tuenti y se posiciona como un tercer jugador en el mercado de telefonía celular y de internet.