La construcción de una ruta en América del Sur provoca una gran alerta científica

El proyecto, suscrito por el presidente de Bolivia Rodrigo Paz y respaldado por referentes del sector agroindustrial como Eraí Maggi, facilita el desembarco de capitales de Brasil en tierras bolivianas para expandir el cultivo de soja.

El impacto en el epicentro de la deforestación

San Ignacio de Velasco alberga 3,4 millones de hectáreas de cobertura forestal —el 6,2% del total de Bolivia—, pero atraviesa una presión ambiental crítica sin antecedentes: