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¿Qué es el fenómeno del “Super Niño” y por qué podría ser uno de los más fuertes desde 1950?

Las precipitaciones podrían aumentar cerca de un 30% para el próximo verano. Ya trabajan en un operativo preventivo en los 18 departamentos

Paula García
Por Paula García [email protected]

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