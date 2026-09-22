Cinco tecnologías del INTA para innovar en vitivinicultura

En cuanto a la recolección, el organismo promueve el uso de un banco mecánico de cosecha asistida. Se trata de un elevador y volcador articulado capaz de levantar contenedores con hasta 350 kilos de uva a tres metros de altura, facilitando la descarga directa en los camiones y agilizando la logística.

Teledetección con drones y sensores

El monitoreo de precisión combina el uso de drones equipados con cámaras multiespectrales y térmicas, sensores e imágenes satelitales. Esta tecnología permite evaluar la variabilidad dentro de las parcelas midiendo índices espectrales (como NDVI y NDRE). Gracias a estos datos, los técnicos pueden detectar cuadros de estrés hídrico y vigilar el estado nutricional y vegetativo del cultivo en tiempo real, trazando mapas georreferenciados para intervenciones precisas.

Apps móviles de gestión gratuita

Para simplificar la administración agrícola, el INTA desarrolló aplicaciones de descarga libre que incluso funcionan sin conexión a internet. Una de ellas es "El Galpón", diseñada para gestionar el inventario de insumos en depósitos, controlar vencimientos y registrar el movimiento de envases vacíos de agroquímicos.

Otra herramienta destacada es "Criollo Atomizadores", una app que calcula los parámetros hidráulicos de las pulverizadoras. Al verificar la presión y la velocidad de avance, los equipos se calibran con exactitud, lo que genera un ahorro comprobado de entre el 2% y el 10% en el costo de insumos y reduce el impacto ambiental por reaplicaciones innecesarias.

Trazabilidad blockchain con TRACEWINDU

La transparencia de la cadena vitivinícola suma un aliado internacional con TRACEWINDU, una plataforma desarrollada junto al INTI y financiada por la Unión Europea. Utilizando tecnología blockchain, el sistema registra de forma inalterable el recorrido de la uva desde la finca hasta la botella.

Esta solución integra variables ambientales que permiten medir y certificar la huella de carbono y la huella hídrica. A través de un etiquetado inteligente, el consumidor accede a los datos, permitiendo a las bodegas respaldar científicamente su origen geográfico y cumplir con las exigencias de los mercados globales.

Inteligencia artificial y predicción

La última frontera tecnológica en los viñedos es la integración de algoritmos de inteligencia artificial. Mediante el procesamiento de grandes volúmenes de imágenes, la IA permite automatizar el conteo de racimos y estimar el rendimiento de la cosecha con un alto grado de precisión antes de la recolección.

Asimismo, estas herramientas posibilitan el diagnóstico temprano de malezas, plagas y síntomas de enfermedades en la planta. La detección precoz facilita las aplicaciones focalizadas de fitosanitarios, preservando la sanidad del viñedo y maximizando la rentabilidad del establecimiento.