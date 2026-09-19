Morosidad récord: el Banco Nación ya refinanció 118.000 préstamos y mejoró las condiciones para acceder

Según explicó el Banco Nación, desde que se disparó la morosidad lleva refinanciadas casi 118.000 operaciones a 102.497 clientes. Foto: archivo

Según explicó el BNA, desde que se disparó la morosidad lleva refinanciadas casi 118.000 operaciones a 102.497 clientes.

Morosidad: ticket promedio y condiciones para refinanciar

Hasta ahora, los préstamos que componen el nivel de morosidad actual promedian un ticket de $4,6 millones. En general, se reparten entre situación de pre-mora y mora.

En condición de premora el BNA registra 2.148 altas por $29.500 millones. Y al mismo tiempo, salieron de situación límite 74.107 por $107.000 millones.

Hacia adelante, las 2 alternativas que ofrece el Banco Nación implican, según explicaron desde la entidad, "una reducción significativa del costo financiero total". Y al extender el plazo de amortización, que la cuota no comprometa una porción desmedida de los ingresos familiares.

Así, las opciones dispuestas por el banco son:

Refinanciación en UVA: está destinada a aliviar el peso inicial de las cuotas. Ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y permite extender el plazo de pago hasta un máximo de 120 meses actualizable por inflación (IPC).

Refinanciación en pesos: plantea un esquema a tasa fija del 25% de TNA, para clientes que paguen sus cuotas en término. Esta variante ofrece plazos de amortización de hasta 96 meses (8 años).

Desde la conducción del Banco Nación destacaron que estas 2 herramientas representan una reducción muy significativa del costo financiero total. Una medida que apunta a reducir la morosidad que llegó a un nivel récord.

A nivel de empresas, la incobrabilidad de las deudas aumentó del 3,5% al 3,6%, de acuerdo a datos del Banco Central.

Una respuesta directa ante una morosidad récord

El lanzamiento de este programa responde a un diagnóstico preocupante en el sistema financiero de las familias. La imposibilidad de hacer frente a los compromisos asumidos se tradujo en índices de morosidad que no registraban precedentes recientes en las estadísticas crediticias.

De acuerdo con las mediciones de las entidades del Banco Central correspondientes a julio, la mora en los préstamos personales escaló hasta el 12,9%, un registro considerado crítico para la banca de consumo. En junio se había registrado una leve mejora.

A nivel de empresas, la incobrabilidad de las deudas aumentó del 3,5% al 3,6%, de acuerdo el BCRA.

La clasificación crediticia fijada por el BCRA ayuda a medir la magnitud del problema:

Situación 1 (Normal): pagos al día o con demoras no superiores a los 31 días.

Situación 2 (Riesgo potencial): atrasos de entre 31 y 90 días.

Situación 3 (Con problemas): incumplimientos de entre 90 y 180 días.

Situación 4 y superiores: atrasos prolongados y deudas de muy difícil recuperación.