En medio de una morosidad galopante y récord para julio de este año, el Banco Nación ya mejoró las condiciones para regularizar la situación de sus clientes sobreendeudados. Y al mismo tiempo, refinanció 117.963 préstamos a más de 102.000 clientes. El monto total de la deuda acumulada en situación de mora supera los $538.000 millones.
Morosidad récord: el Banco Nación ya refinanció 118.000 préstamos y mejoró las condiciones para acceder
La reestructuración incluyó a 102.000 clientes del Banco Nación. Las nuevas condiciones implican una reducción de tasas y más plazo para pagar deudas
Para avanzar con la normalización de cartera, el banco anunció una flexibilización de plazos e interés. Apunta a deudores morosos en Situación 3 o superior, según el Banco Central, es decir, con atrasos de entre 90 y 180 días.
Para este universo de clientes, la institución financiera busca adaptar los planes de pago a las posibilidades reales de cada bolsillo, con quitas implícitas a través de reducciones de tasas y una extensión de plazos de cancelación.
Según explicó el BNA, desde que se disparó la morosidad lleva refinanciadas casi 118.000 operaciones a 102.497 clientes.
Morosidad: ticket promedio y condiciones para refinanciar
Hasta ahora, los préstamos que componen el nivel de morosidad actual promedian un ticket de $4,6 millones. En general, se reparten entre situación de pre-mora y mora.
En condición de premora el BNA registra 2.148 altas por $29.500 millones. Y al mismo tiempo, salieron de situación límite 74.107 por $107.000 millones.
Hacia adelante, las 2 alternativas que ofrece el Banco Nación implican, según explicaron desde la entidad, "una reducción significativa del costo financiero total". Y al extender el plazo de amortización, que la cuota no comprometa una porción desmedida de los ingresos familiares.
Así, las opciones dispuestas por el banco son:
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Refinanciación en UVA: está destinada a aliviar el peso inicial de las cuotas. Ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y permite extender el plazo de pago hasta un máximo de 120 meses actualizable por inflación (IPC).
Refinanciación en pesos: plantea un esquema a tasa fija del 25% de TNA, para clientes que paguen sus cuotas en término. Esta variante ofrece plazos de amortización de hasta 96 meses (8 años).
Desde la conducción del Banco Nación destacaron que estas 2 herramientas representan una reducción muy significativa del costo financiero total. Una medida que apunta a reducir la morosidad que llegó a un nivel récord.
Una respuesta directa ante una morosidad récord
El lanzamiento de este programa responde a un diagnóstico preocupante en el sistema financiero de las familias. La imposibilidad de hacer frente a los compromisos asumidos se tradujo en índices de morosidad que no registraban precedentes recientes en las estadísticas crediticias.
De acuerdo con las mediciones de las entidades del Banco Central correspondientes a julio, la mora en los préstamos personales escaló hasta el 12,9%, un registro considerado crítico para la banca de consumo. En junio se había registrado una leve mejora.
A nivel de empresas, la incobrabilidad de las deudas aumentó del 3,5% al 3,6%, de acuerdo el BCRA.
La clasificación crediticia fijada por el BCRA ayuda a medir la magnitud del problema:
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Situación 1 (Normal): pagos al día o con demoras no superiores a los 31 días.
Situación 2 (Riesgo potencial): atrasos de entre 31 y 90 días.
Situación 3 (Con problemas): incumplimientos de entre 90 y 180 días.
Situación 4 y superiores: atrasos prolongados y deudas de muy difícil recuperación.
En pocas palabras
- Morosidad récord: el Banco Nación lanzó un programa de refinanciación de deudas con menores requisitos.
- Nuevas condiciones: se ofrecen planes en UVA o pesos, con quitas de tasas y plazos extendidos hasta 10 años.
- Impacto actual: los programas de inclusión financiera ya alcanzaron a 102.000 clientes del Banco Nación.