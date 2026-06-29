Si las hojas de tus plantas se quiebran o se rompen, te explico cómo cicatrizar la herida con canela

Las hojas de una planta se pueden romper por varias razones.

Cuando las plantas del hogar o del jardín presentan hojas quebradas o tenemos que romper alguna de sus hojas intencionalmente como parte de un tratamiento, es importante recordar que ese corte no puede quedar expuesto y hay que buscar alguna solución de cicatrización para proteger a la especie verde.

La canela es justamente uno de los ingredientes que más se utiliza en jardinería para cicatrizar daños en hojas o tallos de plantas. Te explico por qué actúa como cicatrizante, cómo se debe realizar un buen curado de hojas y cuáles son las razones por las que a una planta se le pueden quebrar las hojas.

¿Por qué se pueden romper las hojas de una planta?

Las hojas de una planta se pueden quebrar por varios motivos. Generalmente, influyen cuestiones ambientales que debilitan las hojas antes del corte, como la humedad, la deshidratación, las corrientes de aire y los golpes o daños físicos.

Cuando una planta presenta un comienzo de infección por hongos en sus hojas, quebrar la parte con el hongo para recuperar parte de la hoja es uno de los motivos intencionales más comunes por los que se puede romper una hoja.

No curar el corte de la hoja puede generar problemas mayores.

Ciertas plagas mordedoras pueden masticar las hojas de la planta, así como las mascotas pueden hacer lo mismo. Sea cual sea el motivo, hay que curar los bordes o cortes de las hojas.

No curar las hojas desgarradas o rotas puede permitir el ingreso de plagas, hongos o bacterias que infectan a la planta. Aunque la hoja no se va a regenerar ni recuperar, puede infectarse y afectar al resto de la planta.

Cómo usar canela para curar las hojas rotas de una planta

La canela es un ingrediente natural y seguro que se utiliza generalmente en plantas como fungicida, cicatrizante y repelente de plagas. Sella heridas y previene infecciones.

La canela es un cicatrizante natural para plantas.

Para curar las hojas quebradas de las plantas, hay que preparar una mezcla de canela en polvo con un poco de agua y cubrir la herida con la canela sin tocar directamente con las manos.