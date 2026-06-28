El secreto de los jardineros para elegir la mejor planta para el jardín

Una prueba casera indispensable

Para comenzar se necesita tierra, un frasco transparente con tapa, agua, un colador, un marcador más una regla. "Un consejo práctico es recolectar tierra de varios lugares dentro del área evaluada, mezclando las muestras antes de realizar la prueba", señala el experto en horticultura Drew Jeffers. "Así se obtiene una imagen más representativa de la textura general del suelo del sitio", detalla el especialista.

Tras tamizar la muestra, se llena el recipiente hasta un tercio con tierra, completando casi todo el resto con agua. Al agitar la mezcla, los componentes sólidos logran separarse. "La arena se asienta primero, seguida por el limo, mientras la arcilla permanece suspendida por más tiempo", indica Jeffers. "Ello proporciona una estimación visual útil para comprender mejor el drenaje", afirma.

Los expertos jardineros marcan el nivel del frasco tras un minuto para calcular la arena, esperan dos horas para el limo, aguardando dos días enteros para medir la arcilla. Dividir cada medida individual por la altura total entrega un porcentaje muy aproximado.

Selección inteligente

Conocer el sustrato facilita la compra de las especies más adaptadas. Los terrenos arenosos filtran rápido la humedad, resultando ideales para la lavanda. Las superficies limosas retienen mayores niveles hídricos, creando un entorno perfecto para los helechos.

Los suelos arcillosos resultan pesados, pero permiten el desarrollo de hermosas flores como las equináceas. Un suelo equilibrado brinda la posibilidad de cultivar casi cualquier variedad botánica sin complicaciones. Agregar abono orgánico mejora siempre la estructura general del terreno.