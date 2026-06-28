Lograr un jardín rebosante de vida requiere algo más que riego diario. La composición de la tierra representa un factor fundamental para asegurar el desarrollo de la vegetación. Un análisis del suelo constituye un verdadero secreto para alcanzar resultados óptimos en espacios verdes.
El secreto de los jardineros para elegir la mejor planta para el jardín
Conocer el tipo de tierra del jardín resulta clave para un crecimiento sano. Un método casero usado por jardineros permite analizar el suelo de forma muy fácil
"Comprender la textura del suelo ayuda a tomar mejores decisiones de jardinería, desde elegir las plantas adecuadas hasta ayudar a predecir cómo se comportará el suelo", explica la horticultora Rebecca Long.
"La forma más precisa de determinar la textura del suelo es solicitar un análisis junto con el examen de rutina; sin embargo, si se desea una opción práctica, se puede hacer la prueba del frasco en casa", añade la experta.
Una prueba casera indispensable
Para comenzar se necesita tierra, un frasco transparente con tapa, agua, un colador, un marcador más una regla. "Un consejo práctico es recolectar tierra de varios lugares dentro del área evaluada, mezclando las muestras antes de realizar la prueba", señala el experto en horticultura Drew Jeffers. "Así se obtiene una imagen más representativa de la textura general del suelo del sitio", detalla el especialista.
Tras tamizar la muestra, se llena el recipiente hasta un tercio con tierra, completando casi todo el resto con agua. Al agitar la mezcla, los componentes sólidos logran separarse. "La arena se asienta primero, seguida por el limo, mientras la arcilla permanece suspendida por más tiempo", indica Jeffers. "Ello proporciona una estimación visual útil para comprender mejor el drenaje", afirma.
Los expertos jardineros marcan el nivel del frasco tras un minuto para calcular la arena, esperan dos horas para el limo, aguardando dos días enteros para medir la arcilla. Dividir cada medida individual por la altura total entrega un porcentaje muy aproximado.
Selección inteligente
Conocer el sustrato facilita la compra de las especies más adaptadas. Los terrenos arenosos filtran rápido la humedad, resultando ideales para la lavanda. Las superficies limosas retienen mayores niveles hídricos, creando un entorno perfecto para los helechos.
Los suelos arcillosos resultan pesados, pero permiten el desarrollo de hermosas flores como las equináceas. Un suelo equilibrado brinda la posibilidad de cultivar casi cualquier variedad botánica sin complicaciones. Agregar abono orgánico mejora siempre la estructura general del terreno.