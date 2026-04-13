Wanchope Ábila es uno de los jugadores separados del plantel de Estudiantes de Río Cuarto

El goleador ex Boca Wanchope Ábila y el juvenil Leiva, a préstamo de River hasta fin de año, fueron apartados del plantel junto a otros ocho futbolistas, por el bajo rendimiento, tanto en la cancha como en los entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstudiantesRio4/status/2043408706499399944&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial | Dirigencia AAE pic.twitter.com/6MewG6BEnG — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) April 12, 2026

En sus redes sociales, el club cordobés informó que "esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica, tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre".

Quien se mostró dolido por la medida y los dichos de los dirigentes, fue el arquero suplente uruguayo Renzo Bacchia, que en diálogo con el medio Showsport, contestó: "Siempre estuvimos con compromiso, con buena cara y yendo para adelante. Los que más compromiso teníamos éramos los que no jugábamos, porque el que no juega tiene que entrenar el doble para tener una oportunidad. No comparto el argumento del comunicado para nada", dijo el ex portero de Cerro Largo y Racing de Montevideo.

Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto último en todo y en descenso directo

Finalizada la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el León marcha último en la Zona B, que tiene como líder a Independiente Rivadavia, con apenas 5 unidades, producto de 1 triunfo, 10 derrotas y dos empates.

En la Tabla del Descenso, Estudiantes marcha último con 0.385 de promedio, debajo de Aldosivi (0.867) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (1.000). También es colero en la Tabla Anual, por debajo de Aldosivi (6 puntos), y Riestra (7).